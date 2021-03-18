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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

Оснований для приостановления вакцинации препаратом Covishield нет — Зеленский

Оснований для того, чтобы уменьшить количество прививок от коронавируса вакциной производства AstraZeneca нет.

володимир зеленський

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

— Мы вакцинировали сегодня около 90 тыс. украинцев. Среди них не было ни одного летального случая. Это факт. Я считаю, что это информационная атака на компанию AstraZeneca, вакцина которой является самой доступной.

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