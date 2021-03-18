По данным областных лабораторных центров Минздрава, в Украине 1 360 человек повторно заболели коронавирусом.

Об этом сообщил на брифинге генеральный директор Центра общественного здоровья Роман Родына.

По его словам, у них нет доказательств, что повторное заболевание вызвал один и тот же штамм вируса, поскольку секвенирование повторных случаев не проводили.

В то же время Родына отметил, что это свидетельствует о том, человек может заразиться повторно, хотя уже болел Covid-19.

– Антитела держатся, по разным данным, от 2 до 4 месяцев. Если человек говорит, что у него есть антитела — это не значит, что он абсолютно защищен здесь и сейчас, – добавил он.

Директор ЦОЗУ сообщил, что в ближайшее время планируется исследование, чтобы установить наличие антител у населения.

Повторное заражение Covid-19

По данным исследования датских ученых, молодые люди, которые уже переболели коронавирусом, на 80% защищены от повторного инфицирования.

При этом пожилые люди имеют лишь 47% защиты от повторного заражения.

Исследование основано на данных Национальной стратегии по тестированию на Covid-19 в Дании, в рамках которого в 2020 году было протестировано около 4 млн человек.

Источник: ЦГЗУ