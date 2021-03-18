Если на текущей неделе Верховная Рада не завершит рассмотрение поправок к Земельному кодексу, народные депутаты могут собраться на несколько внеочередных заседаний.

Об этом заявил председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия.

— Думаем об этом. Если на этой неделе не завершим рассмотрение земельного законопроекта, тогда, конечно, будем двигаться к внеочередным заседаниям, сказал нардеп.

Он отметил, что речь идет не о выходных или не пленарной неделе, поскольку многие депутаты работают в округах, где они встречаются с избирателями.

— Через неделю просто сделаем ряд внеочередных сессий, которые позволят нам ускорить рассмотрение этих законопроектов, — добавил Арахамия.

Следующая пленарная неделя Верховной Рады — с 30 марта по 2 апреля.

18 марта Верховная Рада третий день подряд рассматривает в повторном втором чтении законопроект №2194 о в несении изменений в Земельный кодекс и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений.

Сложность принятия документа заключается в том, что к нему подано 3 128 правок.