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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Рада может провести ряд внеочередных заседаний — Арахамия

Если на текущей неделе Верховная Рада не завершит рассмотрение поправок к Земельному кодексу, народные депутаты могут собраться на несколько внеочередных заседаний.

Давид Арахамія

Об этом заявил председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия.

— Думаем об этом. Если на этой неделе не завершим рассмотрение земельного законопроекта, тогда, конечно, будем двигаться к внеочередным заседаниям, сказал нардеп.

Он отметил, что речь идет не о выходных или не пленарной неделе, поскольку многие депутаты работают в округах, где они встречаются с избирателями.

— Через неделю просто сделаем ряд внеочередных сессий, которые позволят нам ускорить рассмотрение этих законопроектов, — добавил Арахамия.

Следующая пленарная неделя Верховной Рады — с 30 марта по 2 апреля.

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18 марта Верховная Рада третий день подряд рассматривает в повторном втором чтении законопроект №2194 о в несении изменений в Земельный кодекс и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений.

Сложность принятия документа заключается в том, что к нему подано 3 128 правок.

Источник: УНИАН

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