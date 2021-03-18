Погода 18 марта в Украине будет по-весеннему прохладной, местами солнечной и с осадками.

Ветер преимущественно северный, его скорость достигнет 5-10 м/с.

Подробнее о погоде в Украине 18 марта — в материале Фактов ICTV.

На Востоке пасмурно, ночью обойдется без заморозков: дневная температура составит до 6°, ночью до 1°.

На Западе почти во всех областях пройдут кратковременные дожди с мокрым снегом, местами солнечно: дневная температура до 5°, ночью до 0°.

На Юге традиционно теплое: синоптики прогнозируют, что днем ​​термометры покажут до 8°, ночью до 2°.

На Севере также солнечно, в некоторых областях мокрый снег: днем ​​местами до 5°, ночью местами до -1°.

В Центре во всех областях пройдут осадков, весь день будет пасмурным: ночью до 1°, днем ​​до 5°.

В Киеве синоптики прогнозируют до 5° днем, вечером столбик термометра опустится до 0°.

Погода в Украине в марте 2021

По данным украинских синоптиков, погода в марте 2021 будет теплее, чем обычно.

Средняя месячная температура в первом месяце весны составит от 0 до +6 градусов.

Отмечается, что этот показатель близок к средним многолетним значениям.