Погода 18 марта в Украине будет по-весеннему прохладной, местами солнечной и с осадками.
Ветер преимущественно северный, его скорость достигнет 5-10 м/с.
Подробнее о погоде в Украине 18 марта — в материале Фактов ICTV.
На Востоке пасмурно, ночью обойдется без заморозков: дневная температура составит до 6°, ночью до 1°.
На Западе почти во всех областях пройдут кратковременные дожди с мокрым снегом, местами солнечно: дневная температура до 5°, ночью до 0°.
На Юге традиционно теплое: синоптики прогнозируют, что днем термометры покажут до 8°, ночью до 2°.
На Севере также солнечно, в некоторых областях мокрый снег: днем местами до 5°, ночью местами до -1°.
В Центре во всех областях пройдут осадков, весь день будет пасмурным: ночью до 1°, днем до 5°.
В Киеве синоптики прогнозируют до 5° днем, вечером столбик термометра опустится до 0°.
Погода в Украине в марте 2021
По данным украинских синоптиков, погода в марте 2021 будет теплее, чем обычно.
Средняя месячная температура в первом месяце весны составит от 0 до +6 градусов.
Отмечается, что этот показатель близок к средним многолетним значениям.