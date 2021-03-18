В Украине пока не будут вводить жесткий локдаун из-за вспышки коронавируса.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его прогнозам, нынешняя вспышка Covid-19 продлится как минимум до конца апреля, но пока нет оснований для введения общенационального карантина.

Однако отметил, что для этого необходимо больше внимания обратить на карантин в регионах, чтобы они не попадали в красную зону.

— Если область перешла в этот уровень, то важно выполнять те правила, которые дает Министерство здравоохранения, — подытожил Степанов.

Накануне премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что общенациональный локдаун придется ввести, если в красную зону попадут большинство областей.

А пока местные власти вправе принимать решения об усилении карантинных мероприятий, не дожидаясь указаний сверху, как это сделали сегодня в Киеве.

Источник: Коронавірус у регіонах