PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

Степанов сказал, сколько продлится вспышка Covid-19 и будет ли локдаун в Украине

В Украине пока не будут вводить жесткий локдаун из-за вспышки коронавируса.

Максим Степанов

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его прогнозам, нынешняя вспышка Covid-19 продлится как минимум до конца апреля, но пока нет оснований для введения общенационального карантина.

Однако отметил, что для этого необходимо больше внимания обратить на карантин в регионах, чтобы они не попадали в красную зону.

— Если область перешла в этот уровень, то важно выполнять те правила, которые дает Министерство здравоохранения, — подытожил Степанов.

Читайте
Еще один локдаун в Украине: какие предпосылки и нужен ли сейчас

Накануне премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что общенациональный локдаун придется ввести, если в красную зону попадут большинство областей.

А пока местные власти вправе принимать решения об усилении карантинных мероприятий, не дожидаясь указаний сверху, как это сделали сегодня в Киеве.

Источник: Коронавірус у регіонах

Фото: УНИАН

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка