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Факты / Украина / Общество
Тетяна Забожко |

Участникам боевых действий позволили прививаться остаточными дозами Covishield

Ветераны АТО/ООС смогут получить прививки избыточными дозами вакцины Covishield вместе с общественными деятелями. Соответствующие изменения ввело министерство здравоохранения Украины.

Військовий

Участники боевых действий смогут записаться в список ожидания через портал или мобильное приложение Дия или через национальный контакт-центр Минздрава.

Сейчас в Украине остатками доз из открытого флакона прививают общественных деятелей.

Вакцина против коронавируса поставляется в десятидозных флаконах и хранится открытой всего шесть часов.

Если препарат не используют в течение этого срока, он подлежит утилизации.

Как записаться через портал Дия

  1. Зайти на портал Дия с помощью квалифицированной электронной подписи (например, электронного ключа налоговой) или BankID.
  2. Перейти в раздел Запись в лист ожидания вакцинации от Covid-19.
  3. Отметить сферу деятельности.
  4. Выбрать место вакцинации.
  5. Дождаться приглашения на вакцинацию.

Как записаться через приложение Дия

  1. Загрузить на смартфон мобильное приложение Дия 2.0 и авторизоваться в нем (через Приват24, Monobank или BankID НБУ).
  2. Зайдите в раздел Услуги и выбрать Запись в лист ожидания вакцинации от Covid-19.
  3. Отметить сферу деятельности.
  4. Выбрать место вакцинации.
  5. Проверить свой номер телефона.
  6. Дождаться приглашения на вакцинацию.

Как записаться через национальный контакт-центр Минздрава

  1. Позвонить по номеру 0-800-60-20-19.
  2. Предоставить оператору свои данные (pегистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код) или серию и номер паспорта).
  3. Выбрать место вакцинации.
  4. Дождаться приглашения на вакцинацию.

Увеличение интервала между прививками

17 марта министерство здравоохранения увеличило интервал между прививками вакциной против Covid-19 от CoviShield, которую изготавливают по лицензии Oxford-AstraZeneca.

Такое решение приняли по рекомендации Национальной технической группы экспертов.

Таким образом, интервал увеличили с 28 до 90 дней.

Источник: Минветеран

Фото: Dreamstime

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