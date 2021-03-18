Ветераны АТО/ООС смогут получить прививки избыточными дозами вакцины Covishield вместе с общественными деятелями. Соответствующие изменения ввело министерство здравоохранения Украины.
Участники боевых действий смогут записаться в список ожидания через портал или мобильное приложение Дия или через национальный контакт-центр Минздрава.
Сейчас в Украине остатками доз из открытого флакона прививают общественных деятелей.
Вакцина против коронавируса поставляется в десятидозных флаконах и хранится открытой всего шесть часов.
Если препарат не используют в течение этого срока, он подлежит утилизации.
Как записаться через портал Дия
- Зайти на портал Дия с помощью квалифицированной электронной подписи (например, электронного ключа налоговой) или BankID.
- Перейти в раздел Запись в лист ожидания вакцинации от Covid-19.
- Отметить сферу деятельности.
- Выбрать место вакцинации.
- Дождаться приглашения на вакцинацию.
Как записаться через приложение Дия
- Загрузить на смартфон мобильное приложение Дия 2.0 и авторизоваться в нем (через Приват24, Monobank или BankID НБУ).
- Зайдите в раздел Услуги и выбрать Запись в лист ожидания вакцинации от Covid-19.
- Отметить сферу деятельности.
- Выбрать место вакцинации.
- Проверить свой номер телефона.
- Дождаться приглашения на вакцинацию.
Как записаться через национальный контакт-центр Минздрава
- Позвонить по номеру 0-800-60-20-19.
- Предоставить оператору свои данные (pегистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код) или серию и номер паспорта).
- Выбрать место вакцинации.
- Дождаться приглашения на вакцинацию.
Увеличение интервала между прививками
17 марта министерство здравоохранения увеличило интервал между прививками вакциной против Covid-19 от CoviShield, которую изготавливают по лицензии Oxford-AstraZeneca.
Такое решение приняли по рекомендации Национальной технической группы экспертов.
Таким образом, интервал увеличили с 28 до 90 дней.