Ветераны АТО/ООС смогут получить прививки избыточными дозами вакцины Covishield вместе с общественными деятелями. Соответствующие изменения ввело министерство здравоохранения Украины.

Участники боевых действий смогут записаться в список ожидания через портал или мобильное приложение Дия или через национальный контакт-центр Минздрава.

Сейчас в Украине остатками доз из открытого флакона прививают общественных деятелей.

Вакцина против коронавируса поставляется в десятидозных флаконах и хранится открытой всего шесть часов.

Если препарат не используют в течение этого срока, он подлежит утилизации.

Как записаться через портал Дия

Зайти на портал Дия с помощью квалифицированной электронной подписи (например, электронного ключа налоговой) или BankID. Перейти в раздел Запись в лист ожидания вакцинации от Covid-19. Отметить сферу деятельности. Выбрать место вакцинации. Дождаться приглашения на вакцинацию.

Как записаться через приложение Дия

Загрузить на смартфон мобильное приложение Дия 2.0 и авторизоваться в нем (через Приват24, Monobank или BankID НБУ). Зайдите в раздел Услуги и выбрать Запись в лист ожидания вакцинации от Covid-19. Отметить сферу деятельности. Выбрать место вакцинации. Проверить свой номер телефона. Дождаться приглашения на вакцинацию.

Как записаться через национальный контакт-центр Минздрава

Позвонить по номеру 0-800-60-20-19. Предоставить оператору свои данные (pегистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код) или серию и номер паспорта). Выбрать место вакцинации. Дождаться приглашения на вакцинацию.

Увеличение интервала между прививками

17 марта министерство здравоохранения увеличило интервал между прививками вакциной против Covid-19 от CoviShield, которую изготавливают по лицензии Oxford-AstraZeneca.

Такое решение приняли по рекомендации Национальной технической группы экспертов.

Таким образом, интервал увеличили с 28 до 90 дней.