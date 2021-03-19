PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Украина ожидает поставки нескольких Covid-вакцин: когда и сколько

До конца марта Украина ожидает поставки нескольких Covid-вакцин. В частности 1,5 млн доз Covishield и 700 тыс. доз вакцины Sinovac.

Максим Степанов

Также в апреле Украина ожидает 600-700 тыс. доз от инициативы Covax и 1,2 млн доз вакцины Sinovac, которую изготавливают в Китае.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов. Он отметил, что вакцину Covishield, которую изготавливают по лицензии Oxford-AstraZeneca, Украина должна получить до 31 марта.

Читайте
Covid-вакцина AstraZeneca безопасна и эффективна - ЕМА

Вакцина Sinovac также должна прибыть в марте, а вот остальные препараты ожидают в апреле. До конца июня также ожидают поставку почти 1,5 млн доз Covid-вакцины по инициативе Covax.

Степанов отметил, что нельзя сейчас назвать точную дату, поскольку она будет известна за несколько дней до непосредственной поставки вакцины.

Коронавирус в Украине

В Киеве ввели жесткий карантин на три недели, который начнется с 20 марта, то есть в ночь с пятницы на субботу. Такие ограничения продлятся до 9 апреля включительно.

Во время жесткого карантина в Киеве будет действовать ряд запретов. В частности, свою работу должны остановить кинотеатры, театры, музеи, торгово-развлекательные центры и другие учреждения. Банки, почта и метро будут работать в обычном режиме.

Также в Харькове, Львове и Сумах усиливают карантин. В частности, не будут работать кинотеатры и другие культурные учреждения. Сейчас в красной карантинной зоне находятся четыре области, в которых ввели локдаун.

Источник: Укринформ

Фото: УНИАН

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка