До конца марта Украина ожидает поставки нескольких Covid-вакцин. В частности 1,5 млн доз Covishield и 700 тыс. доз вакцины Sinovac.

Также в апреле Украина ожидает 600-700 тыс. доз от инициативы Covax и 1,2 млн доз вакцины Sinovac, которую изготавливают в Китае.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов. Он отметил, что вакцину Covishield, которую изготавливают по лицензии Oxford-AstraZeneca, Украина должна получить до 31 марта.

Вакцина Sinovac также должна прибыть в марте, а вот остальные препараты ожидают в апреле. До конца июня также ожидают поставку почти 1,5 млн доз Covid-вакцины по инициативе Covax.

Степанов отметил, что нельзя сейчас назвать точную дату, поскольку она будет известна за несколько дней до непосредственной поставки вакцины.

Коронавирус в Украине

В Киеве ввели жесткий карантин на три недели, который начнется с 20 марта, то есть в ночь с пятницы на субботу. Такие ограничения продлятся до 9 апреля включительно.

Во время жесткого карантина в Киеве будет действовать ряд запретов. В частности, свою работу должны остановить кинотеатры, театры, музеи, торгово-развлекательные центры и другие учреждения. Банки, почта и метро будут работать в обычном режиме.

Также в Харькове, Львове и Сумах усиливают карантин. В частности, не будут работать кинотеатры и другие культурные учреждения. Сейчас в красной карантинной зоне находятся четыре области, в которых ввели локдаун.