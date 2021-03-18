Укрзализныця не ограничивает движение поездов через Киев и Львов

Укрзализныця не будет ограничивать движение через Киев и Львов в связи с введением жесткого карантина в этих городах.

В то же время в компании отметили, что запрет высадки и посадки пассажиров возможен только, если будет специальное указание Минздрава. Поскольку Львовская и Киевская области остаются в оранжевой зоне карантина.

Сейчас ограничения на продажу билетов, высадку и посадку пассажиров касаются исключительно Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской и Закарпатской областей.

Поэтому в Укрзализныце отмечают, что при возможности и наличии мест, проводники будут рассаживать пассажиров в вагоне на большую дистанцию друг от друга.

Карантин в Украине

По состоянию на 18 марта в 11 областях Украины и Киеве превышена норма госпитализации пациентов с коронавирусом. Они попали в оранжевую зону карантина.

В то же время в красной зоне находятся Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. Остальные регионы — пока в желтой зоне.

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Фото: Укрзализныця