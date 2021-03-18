В Украине планируют создание фонда компенсаций побочных эффектов от Covid-вакцин

В Украине могут создать фонд компенсации побочных последствий от использования вакцин.

Такое заявление сделал министр здравоохранения Максим Степанов во время обсуждения законопроекта №5247 об освобождении производителей вакцин от ответственности за последствия прививок в комитете Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

По его словам, создание фонда для таких компенсаций будет предусмотрено в постановлении Кабинета министров.

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В свою очередь, глава Комитета Михаил Радуцкий предложил предусмотреть формирование компенсаторного фонда в этом законопроекте.

Представленный законопроект связан с международными договоренностями о возможности получения Украиной по программе механизма Covax вакцин ведущих производителей для специфической профилактики коронавирусной болезни.

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексей Соловьев отметил, что ВОЗ и международный Альянс Гави создали программу компенсации за побочные последствия, которые могут наступить в результате использования вакцины по программе Covax для стран, получивших эту вакцину. Она не распространяется на другие вакцины.

Также он добавил, что необходимо определить механизм ответственности поставщиков за качество вакцин или создать в стране механизм компенсации побочных последствий от их использования.

Побочные эффекты от вакцины

МОЗ Украины опубликовало перечень противопоказаний и возможных реакций на вакцину от коронавируса Covishield/AstraZeneca.

В министерстве отметили, что простуда или повышенная температура не должны задерживать вакцинацию.

После введения препарата организм человека начинает формировать иммунный ответ, и именно этот процесс может привести к появлению своеобразных симптомов.