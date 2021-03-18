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Факты / Украина / Общество
Анастасія Дячкіна |

Уже более 1,5 млн больных и 15 тыс. за сутки: статистика Covid-19 в Украине

По состоянию на утро 18 марта в Украине подтвердили 1 504 076 случаев коронавирусной болезни. За сутки обнаружили еще 15 053 больных.

респіратор, маска, коронавірус

В частности, заболели 744 ребенка и 425 медработников.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы — 4 376 человек;
  • летальных случаев — 267;
  • выздоровели — 6 514 человека;
  • осуществлено тестирований за сутки — 118 780.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1092), Житомирской (1398), Львовской (1092), Одесской (997) и Хмельницкой (800) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев — 1092 случая;
  • Винницкая область — 751 случай;
  • Волынская область — 330 случаев;
  • Днепропетровская область — 655 случаев;
  • Донецкая область — 651 случай;
  • Житомирская область — 1398 случаев;
  • Закарпатская область — 614 случаев;
  • Запорожская область — 428 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 559 случаев;
  • Киевская область — 727 случаев;
  • Кировоградская область — 149 случаев;
  • Луганская область — 74 случая;
  • Львовская область — 1092 случая;
  • Николаевская область — 424 случая;
  • Одесская область — 997 случаев;
  • Полтавская область — 394 случая;
  • Ровенская область — 390 случаев;
  • Сумская область — 570 случаев;
  • Тернопольская область — 692 случая;
  • Харьковская область — 732 случая;
  • Херсонская область — 96 случаев;
  • Хмельницкая область — 800 случаев;
  • Черкасская область — 367 случаев;
  • Черновицкая область — 596 случаев;
  • Черниговская область — 475 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус 17 марта

Для сравнения, коронавирус 17 марта в Украине обнаружили у 1 489 023 человек, а за сутки подтвердили еще 11 833 случая.

В то же время количество летальных случаев достигло почти 300 в сутки, что стало новым антирекордом.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (1 121), Львовской (884), Одесской (883), Винницкой (750) и Харьковской (750) областях.

Фото: Depositphotos

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