По состоянию на утро 18 марта в Украине подтвердили 1 504 076 случаев коронавирусной болезни. За сутки обнаружили еще 15 053 больных.
В частности, заболели 744 ребенка и 425 медработников.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы — 4 376 человек;
- летальных случаев — 267;
- выздоровели — 6 514 человека;
- осуществлено тестирований за сутки — 118 780.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1092), Житомирской (1398), Львовской (1092), Одесской (997) и Хмельницкой (800) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев — 1092 случая;
- Винницкая область — 751 случай;
- Волынская область — 330 случаев;
- Днепропетровская область — 655 случаев;
- Донецкая область — 651 случай;
- Житомирская область — 1398 случаев;
- Закарпатская область — 614 случаев;
- Запорожская область — 428 случаев;
- Ивано-Франковская область — 559 случаев;
- Киевская область — 727 случаев;
- Кировоградская область — 149 случаев;
- Луганская область — 74 случая;
- Львовская область — 1092 случая;
- Николаевская область — 424 случая;
- Одесская область — 997 случаев;
- Полтавская область — 394 случая;
- Ровенская область — 390 случаев;
- Сумская область — 570 случаев;
- Тернопольская область — 692 случая;
- Харьковская область — 732 случая;
- Херсонская область — 96 случаев;
- Хмельницкая область — 800 случаев;
- Черкасская область — 367 случаев;
- Черновицкая область — 596 случаев;
- Черниговская область — 475 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Коронавирус 17 марта
Для сравнения, коронавирус 17 марта в Украине обнаружили у 1 489 023 человек, а за сутки подтвердили еще 11 833 случая.
В то же время количество летальных случаев достигло почти 300 в сутки, что стало новым антирекордом.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (1 121), Львовской (884), Одесской (883), Винницкой (750) и Харьковской (750) областях.