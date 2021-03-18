По состоянию на утро 18 марта в Украине подтвердили 1 504 076 случаев коронавирусной болезни. За сутки обнаружили еще 15 053 больных.

В частности, заболели 744 ребенка и 425 медработников.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы — 4 376 человек;

летальных случаев — 267;

выздоровели — 6 514 человека;

осуществлено тестирований за сутки — 118 780.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1092), Житомирской (1398), Львовской (1092), Одесской (997) и Хмельницкой (800) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев — 1092 случая;

Винницкая область — 751 случай;

Волынская область — 330 случаев;

Днепропетровская область — 655 случаев;

Донецкая область — 651 случай;

Житомирская область — 1398 случаев;

Закарпатская область — 614 случаев;

Запорожская область — 428 случаев;

Ивано-Франковская область — 559 случаев;

Киевская область — 727 случаев;

Кировоградская область — 149 случаев;

Луганская область — 74 случая;

Львовская область — 1092 случая;

Николаевская область — 424 случая;

Одесская область — 997 случаев;

Полтавская область — 394 случая;

Ровенская область — 390 случаев;

Сумская область — 570 случаев;

Тернопольская область — 692 случая;

Харьковская область — 732 случая;

Херсонская область — 96 случаев;

Хмельницкая область — 800 случаев;

Черкасская область — 367 случаев;

Черновицкая область — 596 случаев;

Черниговская область — 475 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус 17 марта

Для сравнения, коронавирус 17 марта в Украине обнаружили у 1 489 023 человек, а за сутки подтвердили еще 11 833 случая.

В то же время количество летальных случаев достигло почти 300 в сутки, что стало новым антирекордом.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (1 121), Львовской (884), Одесской (883), Винницкой (750) и Харьковской (750) областях.