С 20 марта по 9 апреля в Киеве вводят жесткий карантин. Такое решение местные власти приняли из-за того, что в столице в последнее время резко возросло количество больных Covid-19.

Во время усиленного карантина в Киеве будет действовать ряд запретов. Хотя все предприятия и организации бюджетной сферы должны перейти на дистанционную работу, банки на карантине будут работать в обычном режиме, поскольку они относятся к критической инфраструктуре.

Однако жителей в любом случае призывают лишний раз не рисковать своим здоровьем и, если это возможно, выполнять необходимые операции онлайн.

Если все-таки клиенту необходимо лично прийти в банк, то следует рассчитать время так, чтобы не попасть под перерыв в работе, который делают для проветривания и дополнительной уборки. Обычно это занимает до часа времени.

Работа метро в Киеве во время карантина

Общественный транспорт, в частности метро, во время действия жесткого карантина в Киеве с 20 марта по 9 апреля будет работать в обычном режиме.

Но в часы пик, чтобы избежать скопления пассажиров в вестибюлях, могут быть ограничения на станциях.