Национальный банк Украины повысил курс евро и доллара к гривне.

На четверг, 18 марта, НБУ установил курс 27,70 грн/1$.

Незначительное снижение цены на евро, по курсу на 11 марта, зафиксировалось на 33,93 грн/1€.

По сравнению со вчерашним днем, цена на злотый и российский рубль несколько снизилась.

Курс валют в Украине от НБУ на 18.03:

$ 1 — 27,69 грн;

€ 1 — 32,98 грн;

1 польский злотый — 7,14 грн;

10 российских рублей — 3,75 грн.

Нацбанк повысил учетную ставку до 6,5%

Национальный банк Украины повысит учетную ставку до 6,5% с уровня 6%. Нововведение начало действовать с 5 марта.

Показатель учетной ставки в Украине оставался неизменным с лета 2020 года.

Одним из главных факторов остается пандемия коронавируса, которая служит одним из ключевых рисков для макрофинансовой стабильности страны.

Также НБУ обратил внимание на ускорение инфляции в начале 2021 года.