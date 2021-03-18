Пленарное заседание Верховной Рады 18 марта начнется традиционно в 10.00. Онлайн-трансляцию можно будет посмотреть на сайте Фактов ICTV.

Народные депутаты на заседании будут рассматривать ряд законопроектов в первом и втором чтении. В частности, парламентарии будут голосовать за постановление о досрочном прекращении полномочий депутатов Игоря Колихаева и Александра Скичко.

Также нардепы вынесут на рассмотрение изменения в государственный бюджет по обеспечению деятельности Министерства аграрной политики и продовольствия Украины и закон о прокуратуре.

Кроме того, на заседании 18 марта в Верховной Раде будет рассматриваться вопрос об упрощении присоединения к электрическим сетям, исключении возможности осуществления закупок без использования электронной системы закупок.

Во втором чтении нардепы будут голосовать за принятие проектов законов по защите должников в случае простроченной задолженности и по защите прав и интересов ребенка в случае задержания или содержания под стражей его родителей.

Законопроект о прекращении действия Харьковских соглашений

17 марта в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о прекращении действия так называемых Харьковских соглашений, которые были подписаны в 2010 году между Украиной и Россией, и предоставляли право Черноморскому флоту РФ находиться на территории Украины до 2042 года.

Авторы законопроекта №0095 отмечают, что Харьковские соглашения подписывались под предлогом предоставления Украине скидки на газ. Хотя никаких скидок не было.