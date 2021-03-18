Пленарное заседание Верховной Рады 18 марта традиционно начнется в 10.00. Депутаты рассмотрят ряд законопроектов во втором и первом чтении.

Так, народные избранники должны проголосовать за проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутатов Игоря Колихаева и Александра Скичко. Первый избран главой Херсона на выборах осенью 2020 года, второй возглавил Черкасскую ОГА в январе 2021 года.

Также в этот день депутаты внесут в повестку дня проект закона О внесении изменений в госбюджет касательно обеспечения деятельности Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

В первом чтении депутаты рассмотрят вопрос недопущения негативных экономических последствий недобросовестного банкротства предприятий вследствие военной агрессии на Востоке Украины.

Кроме того, народные избранники рассмотрят вопрос упрощения присоединения к электрическим сетям.

Во время заседания 18 марта депутаты будут работать над исключением возможности осуществления закупок без использования электронной системы закупок.

Сакцентируют внимание и на изменениях в Закон Украины О прокуратуре, чтобы повысить эффективность деятельности органов.

Во втором чтении депутаты рассмотрят вопрос ввоза пестицидов на территорию Украины, защиты должников при урегулировании просроченной задолженности, а также защиты прав и интересов ребенка в случае задержания или содержания под стражей их родителей.

Выборы мэра Харькова 2021

Парламентский подкомитет по вопросам выборов, референдумов и других форм непосредственной демократии поддержал назначение выборов мэра Харькова на осень 2021 года.

После рассмотрения этого вопроса на заседании профильного комитета 17 марта назначение выборов мэра Харькова 2021 будет вынесено на пленарное заседание.