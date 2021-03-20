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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Британский штамм Covid-19 обнаружили в четырех регионах Украины

Британский штамм коронавируса зафиксировали на территории Украины. В частности этот штамм обнаружили в столице и трех областных центрах.

Британский штамм Covid-19 обнаружили в четырех регионах Украины

Об этом в эфире программы Свобода слова Савика Шустера на телеканале Украина сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, он получил данные с Института эпидемиологии. Согласно результатам, британский штамм Covid-19 зафиксировали в Киеве, Днепре, Львове и Харькове.

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Политик отметил, что этот штамм в несколько раз опаснее. В частности, он поражает не только легкие инфицированного, а и другие важные органы пациентов, даже если речь идет о здоровых людях без хронических заболеваний.

Карантин в Украине

В Украине вводят новые противоэпидемические ограничения, чтобы сдержать распространение опасного вируса. В частности, вводят жесткий карантин в Киеве 20 марта, то есть в ночь с пятницы на субботу.

Также усиливают противоэпидемические ограничения в Харькове и Львове. В то же время в красной карантинной зоне остаются четыре региона — Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

С 24 февраля в Украине началась вакцинация против коронавируса. Также один человек уже получил вторую дозу препарата.

Представители государства сообщают, что в стране начинается тяжелое время, поскольку британский штамм Covid-19 начинает активно распространяться в Украине. По словам министра здравоохранения, Украину ждет напряженная ситуация в связи с распространением коронавируса.

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