19 марта прошло очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором аппарат рассмотрел ряд важных вопросов, а также ввел различные санкции.

После заседания с докладом выступил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Какие решения приняли на заседании СНБО, читайте в материале Фактов ICTV.

Санкции против Януковича

СНБО ввел новые санкции против ряда экс-чиновников, в частности против бывшего президента Виктора Януковича и премьер-министра Николая Азарова.

СНБО также поручил всем органам государственной власти проверить все действующие документы, касающиеся четвертого президента на предмет возможной угрозы национальной безопасности Украины.

— Было дано поручение органам государственной власти проанализировать их на предмет угроз нацбезопасности Украины, — заявил Данилов.

Санкции против надропользователей

СНБО также вводит санкции против 19 компаний, которые используют украинские недра. Относительно этих компаний введены максимальные санкции, которые может применить наша страна и СНБО.

Кроме того, Украина проведет аудит всех разрешений на пользование недрами с 1994 года и вернет народу в случае нарушений условий.

Также будет предоставлена ​​публичная информация о каждом разрешении: где находится физически, на территории которой общины, а также информация обо всех их бенефициарах.

Возможность локдауна

СНБО планирует рассмотреть возможность введения жесткого карантина на свой территории Украины во время следующего заседания.

Аппарат вынужден обращаться в органы местного самоуправления по поводу решения ситуации с карантином.

Читайте СНБО рассмотрит возможность введения локдауна в Украине

Проверка Зеонбуд и санкции против Донецкоблгаз

СНБО проанонсировал проверку компании Зеонбуд, которая на протяжении более десяти лет является монополистом на информационном рынке.

— В ближайшее время состоится проверка этого монополиста. И было принято протокольное поручение сделать все возможное, чтобы монополии на этом очень важном с точки зрения безопасности и обороны направлении в нашей стране не существовало, — сказал Данилов.

Зеонбуд — оператор, который занимался строительством цифровой эфирной сети наземного телевидения в Украине стандарта DVB-T2.

Кроме этого, аппарат ввел санкции против юридических лиц, являющихся собственниками ПАО Донецкоблгаз.

Борьба с контрабандой

На следующем заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины заслушают доклад о контрабанде.

Данилов уточнил, что особое внимание уделят предприятиям, которые работают на территории “ЛДНР”.

Реакция Зеленского

После заседания президент Владимир Зеленский опубликовал видеообращение, в котором отметил, что восстановление справедливости продолжается.

— Продолжаем восстанавливать справедливость там, где кто-то считал, что его персональные финансовые аппетиты могут быть сильнее интересов государства и народа Украины.

Зеленский также ожидает от представителей местной власти разработки комплексных мер по оказанию поддержки гражданам и бизнесу в условиях усиления карантинных мер в регионах.