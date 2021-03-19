19 марта прошло очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором аппарат рассмотрел ряд важных вопросов, а также ввел различные санкции.
После заседания с докладом выступил секретарь СНБО Алексей Данилов.
Какие решения приняли на заседании СНБО, читайте в материале Фактов ICTV.
Санкции против Януковича
СНБО ввел новые санкции против ряда экс-чиновников, в частности против бывшего президента Виктора Януковича и премьер-министра Николая Азарова.
СНБО также поручил всем органам государственной власти проверить все действующие документы, касающиеся четвертого президента на предмет возможной угрозы национальной безопасности Украины.
— Было дано поручение органам государственной власти проанализировать их на предмет угроз нацбезопасности Украины, — заявил Данилов.
Санкции против надропользователей
СНБО также вводит санкции против 19 компаний, которые используют украинские недра. Относительно этих компаний введены максимальные санкции, которые может применить наша страна и СНБО.
Кроме того, Украина проведет аудит всех разрешений на пользование недрами с 1994 года и вернет народу в случае нарушений условий.
Также будет предоставлена публичная информация о каждом разрешении: где находится физически, на территории которой общины, а также информация обо всех их бенефициарах.
Возможность локдауна
СНБО планирует рассмотреть возможность введения жесткого карантина на свой территории Украины во время следующего заседания.
Аппарат вынужден обращаться в органы местного самоуправления по поводу решения ситуации с карантином.
Проверка Зеонбуд и санкции против Донецкоблгаз
СНБО проанонсировал проверку компании Зеонбуд, которая на протяжении более десяти лет является монополистом на информационном рынке.
— В ближайшее время состоится проверка этого монополиста. И было принято протокольное поручение сделать все возможное, чтобы монополии на этом очень важном с точки зрения безопасности и обороны направлении в нашей стране не существовало, — сказал Данилов.
Зеонбуд — оператор, который занимался строительством цифровой эфирной сети наземного телевидения в Украине стандарта DVB-T2.
Кроме этого, аппарат ввел санкции против юридических лиц, являющихся собственниками ПАО Донецкоблгаз.
Борьба с контрабандой
На следующем заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины заслушают доклад о контрабанде.
Данилов уточнил, что особое внимание уделят предприятиям, которые работают на территории “ЛДНР”.
Реакция Зеленского
После заседания президент Владимир Зеленский опубликовал видеообращение, в котором отметил, что восстановление справедливости продолжается.
— Продолжаем восстанавливать справедливость там, где кто-то считал, что его персональные финансовые аппетиты могут быть сильнее интересов государства и народа Украины.
Зеленский также ожидает от представителей местной власти разработки комплексных мер по оказанию поддержки гражданам и бизнесу в условиях усиления карантинных мер в регионах.