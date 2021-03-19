Обязательным условием для въезда в Украину будет отрицательный результат ПЦР-тест на коронавирус, сделан не позднее, чем за 48 часов до въезда.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

— Вопрос о справке об отрицательном результате теста ПЦР Минздрав вынес на рассмотрение правительства, чтобы внести изменения в постановления, которое это предусматривает. Уверен, что на ближайшем заседании Кабмина этот вопрос рассмотрят, и все граждане других стран, независимо от уровня заболеваемости Covid-19 в этих странах, должны будут предоставить справку о негативном ПЦР-тесте, сделанном за 48 часов до въезда, — пояснил министр.

Украинцев планируют проверить на антитела

В Украине планируют проверить населения на наличие антител к коронавирусу. Это позволит эпидемиологам получить лучшее представление того, сколько людей заразились Covid-19.

Исследования проведут с участием социологов и медиков по принципу экзит-пола.