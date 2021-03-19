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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

Для въезда в Украину будет обязательным отрицательный ПЦР-тест на Covid-19 — Степанов

Обязательным условием для въезда в Украину будет отрицательный результат ПЦР-тест на коронавирус, сделан не позднее, чем за 48 часов до въезда.

коронавірус тест

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

— Вопрос о справке об отрицательном результате теста ПЦР Минздрав вынес на рассмотрение правительства, чтобы внести изменения в постановления, которое это предусматривает. Уверен, что на ближайшем заседании Кабмина этот вопрос рассмотрят, и все граждане других стран, независимо от уровня заболеваемости Covid-19 в этих странах, должны будут предоставить справку о негативном ПЦР-тесте, сделанном за 48 часов до въезда, — пояснил министр.

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