По состоянию на утро 19 марта в Киеве за сутки выявлено 1 210 новых случаев коронавируса. Всего в столице Украины заболели 151 133 человека.

За сутки зафиксировано 24 летальных случая от вируса (всего 3 015 человек умерли).

381 киевлянин смог преодолеть коронавирус, за все время пандемии 100 804 человека выздоровели от страшного заболевания.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: