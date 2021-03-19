По состоянию на утро 19 марта в Киеве за сутки выявлено 1 210 новых случаев коронавируса. Всего в столице Украины заболели 151 133 человека.
За сутки зафиксировано 24 летальных случая от вируса (всего 3 015 человек умерли).
381 киевлянин смог преодолеть коронавирус, за все время пандемии 100 804 человека выздоровели от страшного заболевания.
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.