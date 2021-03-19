В ночь с 19 на 20 марта в Киеве вводят жесткие карантинные ограничения в связи со значительным ростом больных коронавирусом и увеличением заполненности больниц.

Фактически это должно стать неким региональным локдауном и частью попыток не вводить общенациональные ограничения.

Однако логика ограничений является несколько странной и ставит под вопрос логичность их введения.

Факты ICTV рассказывают, какие проблемы есть в ограничениях в столице и помогут ли региональные локдауны ситуации в Украине.

Киевские проблемы

По состоянию на 19 марта в Украине выявлено около 15,8 тыс. новых случаев заболевания коронавирусной болезнью. Больше всего больных – в столице (1210).

Поэтому неудивительно, что 18 марта городской глава Киева Виталий Кличко заявил, что расценивает заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля о принятии решения на местах как возможность для местных властей самостоятельно и быстро реагировать на угрозу.

Поскольку заполненность коек в Киеве превышает 70%, в столице решили не ждать катастрофы, а делать все, чтобы предотвратить ее.

Ограничения, которые начнут действовать в ночь на 20 марта, предусматривают запрет:

проведения массовых мероприятий;

богослужений (если нельзя обеспечить 10 кв. м на человека);

проведения спортивных соревнований с присутствием зрителей;

работы театров, кинотеатров, музеев и других учреждений культуры;

работы ТРЦ, кроме общественно важных магазинов (продуктовых, зоомагазинов, аптек, учреждений, продающих бытовую химию и средства гигиены).

В то же время остается несколько по меньшей мере странных решений. Например, разрешение на посещение спортзалов, даже без групповых занятий, а также парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи.

В комментарии Фактам ICTV инфекционист, консультант по управлению изменениями Вадим Аристов рассказал, что даже несмотря на ограничения определенной деятельности, все равно сохраняется значительный риск распространения Covid-19.

— Это такой легкий локдаун. Не запретить фитнес- и спортивные залы – это просто преступление. То же можно сказать о парикмахерских и салонах красоты. Например, в раздевалках большое скопление людей, и в них нет нормального проветривания – там зависает аэрозоль. То есть спортзал – это ингалятор инфекций. Люди, которые не болели, будут инфицироваться, и для этого достаточно одного распространителя. То же самое с парикмахерскими, – говорит эксперт.

Безусловно, мы понимаем, что нужно учитывать, что экономика Украины может не выдержать более тяжелых ограничений. Но трудно оправдать работу салонов красоты и спортивных залов, которые не является чем-то критичным, тогда как деятельность учреждений культуры запрещают.

Работа же транспорта является чрезвычайно важной для Украины. Например, многим работникам критически важных предприятий нужно добираться на работу. Поэтому этот риск оправдан.

Однако помимо локальных проблем есть и те, что касаются любого региона, решившегося на введение карантинных ограничений отдельно от всей страны.

Региональный вместо национального

Целесообразность ограничений в Киеве и любом отдельном городе или регионе Украины сейчас трудно установить. Даже несмотря на адаптивные ограничения, в начале 2021 года пришлось возвращаться к жестким ограничениям на всей территории страны.

А затем – к модели адаптивного карантина, который снова не дает значительного результата.

С середины февраля у нас наблюдается постепенный рост количества случаев заболевания коронавирусом. И хотя лишь несколько областей находятся в красной зоне, кривая заболевания все равно стремительно идет вверх.

Адаптивный карантин действует уже почти месяц, но нет ни намека на то, чтобы ситуация по стране становилась лучше. Если бы прошло меньше времени, то можно было бы говорить, что следует еще подождать. Однако сейчас в больницах лежат пациенты, которые, скорее всего, заболели в первые неделю-две возвращения адаптивных ограничений.

Конечно, даже если власть не хочет вводить ограничения на территории всей страны, каждый регион мог бы взять ситуацию в свои руки, и таким образом локдаун был введен везде. Но даже такой шаг вряд ли изменит ситуацию к лучшему.

— Можно дальше играть в региональные локдауны, давать им хорошие оценки и большие надежды. Но мы уже имеем достаточную историю такой работы. Реакция местной власти будет всегда с задержкой, решения будут приниматься формальные и половинчатые. Местные предприниматели будут давить, на что местная власть будет делать уступки или закрывать глаза на нарушения, – считает Аристов.

И мы уже видим это давление. В Киеве, Полтаве и Черкассах 19 марта граждане вышли на протесты против усиления карантина.

Но даже несмотря на значительный ущерб экономике, у нас нет другого выхода. Сейчас ситуация с заполненностью больниц у нас почти дошла до уровня Франции, где в реанимации оказываются 57 человек на миллион населения.

К тому же у нас уже есть проблемы с заполнением реанимаций. Что это значит? Приходится задерживать пациентов в других отдлениях до освобождения мест, а это в свою очередь приводит к смертям, которых можно было бы избежать.

Именно поэтому во Франции приняли решение об очередном локдауне. И неплохо бы было сделать это и в Украине.

— Только централизованный локдаун работает. И то, со значительной задержкой реакции на больших нарушителей. Помним, насколько поздно закрыли Эпицентр и Буковель. Как после введения правильных ограничений — делают противоположные, которые все портят. Достаточно вспомнить историю со специальными поездами из красных зон. Сейчас мы видим последствия этих “эвакуаций”. Инфицированных туристов привезли в Киев. Обсерваторов нет, за самоизоляцией никто не следит. Вот за две недели столица и “сгорела”, – говорит Аристов.

Иммунитет и обучение заново

Избежать локдауна можно было бы, если бы у нас серьезно занялись вопросом медицинских расследователей, о котором эксперты говорят еще с начала пандемии. Да, быстро обучить эпидемиологов нереально, однако расследователи – другое дело.

Если бы у нас хорошо работала система отслеживания контактов, то мы могли бы быстро находить контактных лиц больных Covid-19 и изолировать их. Ведь даже при условии бессимптомного протекания болезни, они все равно являются ее носителями и подвергают опасности других.

Но имеем, что имеем. Поэтому в этой ситуации нужно искать баланс между экономикой и безопасностью граждан.

Преодоление пандемии видят в выработке коллективного иммунитета благодаря процессу вакцинации населения. Однако так же иммунитет должен формироваться после болезни населения. Чем больше людей контролируемо болеет – тем меньше будет болеть через некоторое время.

Однако на это ни Украине, ни миру не стоит надеяться.

— Дождаться иммунитета естественным путем тоже невозможно, что доказано научными исследованиями на маленьких городках. Например, Манаус в Бразилии. Его власть полностью самоустранилась от противоэпидемических мер. Прошлой весной там была безумная смертность от Covid-19. Неконтролируемый скачок заболеваемости не утих, как сначала прогнозировали мировые специалисты, а длился весь год. Избыточная смертность составила 450%. В октябре переболело уже до 98% населения города. Можно сделать вывод, что все кто мог переболеть Covid-19 — уже переболели, часть умерли. Но в начале 2021 года там снова наблюдается безумная волна эпидемии и огромное количество смертей. Количество госпитализаций даже выше, чем во время первой волны, – рассказывает Аристов.

Если уж и искать варианты, чтобы такая ситуация больше не повторялась до завершения кампании по вакцинации, нужно думать о будущем. Не только властям, но и всем нам нужно думать о том, как уменьшить кривую заболеваемости.

Мы прекрасно знаем о новых штаммах коронавируса, которые, по предварительным данным, являются более заразными, а значит – способны быстрее распространяться, если не придерживаться правил.

Кажется, нам придется заново научиться всему тому, о чем говорят с начала пандемии – часто проветривать помещение, носить маски и делать это правильно (чтобы они закрывали рот и нос), мыть руки и тому подобное.

Если вирус стал еще более агрессивным, это означает, что нам нужно быть более осторожными и лучше соблюдать все правила безопасности, а не расслабляться, получив небольшую партию вакцины для государства.

Видимо, после жестких ограничений для Киева, мы сможем увидеть несколько интересных решений по сдерживанию инфекции во многих областях страны.

Однако эксперты призывают не надеяться на лучшее, а уже сейчас решать вопрос общенационального карантина. Через неделю-две может быть просто поздно.