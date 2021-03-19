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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

Мобильный госпиталь для больных Covid-19 могут перевезти в Киев — Степанов

Мобильный госпиталь для больных коронавирусом могут перевезти из Ивано-Франковска в Киев, если будет такая необходимость.

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Об этом во время часа вопросов в правительства сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

— В Ивано-Франковской области почти в течение недели мы фиксируем некоторую стабилизацию ситуации. Я уверен, что в ближайшее время мы сможем перевезти Covid-госпиталь в другое место, в том числе и Киев, если это понадобится, — отметил он.

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Кроме того, неотложную и плановую помощь в Киеве смогут предоставить медучреждения Национальной академии медицинских наук, а киевские больницы смогут перепрофилировать в Covid-госпитали.

Коронавирус в Киеве

По состоянию на 19 марта коронавирус в Киеве подтвердили еще у 1 210 человек, общее количество инфицированных составляет 151 133. В больницы госпитализировали еще 129 пациентов.

С начала эпидемии из-за осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 3 015 киевлян, выздоровели 100 804 пациента.

Фото: УНИАН

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