Пробки в Киеве: карта пробок в Киеве онлайн

Перед введением локдауна в Киеве образовались масштабные пробки вечером 19 марта. Их интенсивность пока оценивается в семь баллов.

Замедленное движение наблюдается на центральных дорогах столицы и на выездах из города. Длинные пробки тянутся на Кольцевой дороге (от метро Теремки до Борщаговки), на проспекте Победы, Набережном шоссе, Крещатике, бульваре Тараса Шевченко.

Стоят автомобили и на улице Паньковской, Шота Руставели, Саксаганского, Вадима Гетьмана и Бульваре Леси Украинки.

Что касается мостов — самая сложная ситуация с трафиком сейчас на Северном мосту.

Локдаун в Киеве

С 20 февраля в Киеве будет действовать усиленный карантин. Транспорт будет перевозить пассажиров только с загрузкой на половину.

Заведения общественного питания смогут продавать еду только навынос. Подробнее, как будет проходить карантин в Киеве читайте на Фактах ICTV.