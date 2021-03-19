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Факты / Украина
Людмила Богданова |

Накануне локдауна Киев сковали 7-балльные пробки (КАРТА)

Перед введением локдауна в Киеве образовались масштабные пробки вечером 19 марта. Их интенсивность пока оценивается в семь баллов.

Накануне локдауна Киев сковали 7-балльные пробки (КАРТА)

Замедленное движение наблюдается на центральных дорогах столицы и на выездах из города. Длинные пробки тянутся на Кольцевой дороге (от метро Теремки до Борщаговки), на проспекте Победы, Набережном шоссе, Крещатике, бульваре Тараса Шевченко.

Стоят автомобили и на улице Паньковской, Шота Руставели, Саксаганского, Вадима Гетьмана и Бульваре Леси Украинки.

Что касается мостов — самая сложная ситуация с трафиком сейчас на Северном мосту.

Пробки в Киеве: карта пробок в Киеве онлайн

Локдаун в Киеве

С 20 февраля в Киеве будет действовать усиленный карантин. Транспорт будет перевозить пассажиров только с загрузкой на половину.

Заведения общественного питания смогут продавать еду только навынос. Подробнее, как будет проходить карантин в Киеве читайте на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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