Особое внимание к “ЛДНР”: СНБО заслушает доклад о контрабанде

На следующем заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины заслушают доклад о контрабанде.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге.

— Рассматривалась ситуация, связанная с передвижением через государственную границу Украины контрафактных товаров. На следующем заседании СНБО все соответствующие ведомства, которые должны контролировать вопросы для того, чтобы этого позорного явления не было, будут иметь соответствующие допуск на заседания СНБО, — заявил он.

Данилов уточнил, что особое внимание будут уделят предприятиям, которые работают на территории “ЛДНР”.

Контрабанда в Украине

Долгие годы одной из главных проблем Закарпатья остается контрабанда. Преступников не останавливает ни закон, ни угроза собственной жизни.

В последнее время пограничники фиксируют новые схемы — контрабанду везут дронами и даже переправляют под водой.

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