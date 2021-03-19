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Факты / Украина / Общество
Тетяна Забожко |

Рекордные 15 850 новых случаев коронавируса в сутки: статистика Covid-19 в Украине

По состоянию на утро 19 марта в Украине подтвердили 1 519 926 случаев коронавирусной болезни. За сутки обнаружили еще 15 850 больных.

коронавірус в україні

В частности, заболели 830 детей и 401 медработник.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 4 444 человека;
  • умерло – 262 человека;
  • выздоровели – 4 592 человека.
  • осуществлено тестирований за сутки – 115 274 (в том числе методом ПЦР — 53379, методом ИФА — 21241, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 40654).

За все время пандемии в Украине:

  • выздоровели – 1 248 782 человека;
  • умерло – 29 515 человек;
  • проведено ПЦР-тестов – 7 573 737.

карта коронавірусу_19 березня

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1210), Львовской (1140), Киевской (1134), Харьковской (1085) и Винницкой (948) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки

  • м. Киев – 1 210;
  • Винницкая область – 948;
  • Волынская область – 348;
  • Днепропетровская область – 716;
  • Донецкая область – 671;
  • Житомирская область – 913;
  • Закарпатская – 546;
  • Запорожская область – 408;
  • Ивано-Франковская область – 506;
  • Киевская область – 1 134;
  • Кировоградская область – 158;
  • Луганская область – 147;
  • Львовская область – 1 140;
  • Николаевская область – 419;
  • Одесская область – 935;
  • Полтавская область – 543;
  • Ровенская область – 443;
  • Сумская область – 489;
  • Тернопольская область – 628;
  • Харьковская область – 1 085;
  • Херсонская область – 141;
  • Хмельницкая область – 855;
  • Черкасская область – 536;
  • Черновицкая область – 584;
  • Черниговская область – 347.

Коронавирус в Украине 18 марта

Для сравнения коронавирус в Украине 18 марта подтвердили у 1 504 076 человек. За сутки обнаружили 15 053 больных.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1092), Житомирской (1398), Львовской (1092), Одесской (997) и Хмельницкой (800) областях.

Количество летальных случаев в сутки достигло 267.

Фото: Pexels

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