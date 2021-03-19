По состоянию на утро 19 марта в Украине подтвердили 1 519 926 случаев коронавирусной болезни. За сутки обнаружили еще 15 850 больных.
В частности, заболели 830 детей и 401 медработник.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 4 444 человека;
- умерло – 262 человека;
- выздоровели – 4 592 человека.
- осуществлено тестирований за сутки – 115 274 (в том числе методом ПЦР — 53379, методом ИФА — 21241, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 40654).
За все время пандемии в Украине:
- выздоровели – 1 248 782 человека;
- умерло – 29 515 человек;
- проведено ПЦР-тестов – 7 573 737.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1210), Львовской (1140), Киевской (1134), Харьковской (1085) и Винницкой (948) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки
- м. Киев – 1 210;
- Винницкая область – 948;
- Волынская область – 348;
- Днепропетровская область – 716;
- Донецкая область – 671;
- Житомирская область – 913;
- Закарпатская – 546;
- Запорожская область – 408;
- Ивано-Франковская область – 506;
- Киевская область – 1 134;
- Кировоградская область – 158;
- Луганская область – 147;
- Львовская область – 1 140;
- Николаевская область – 419;
- Одесская область – 935;
- Полтавская область – 543;
- Ровенская область – 443;
- Сумская область – 489;
- Тернопольская область – 628;
- Харьковская область – 1 085;
- Херсонская область – 141;
- Хмельницкая область – 855;
- Черкасская область – 536;
- Черновицкая область – 584;
- Черниговская область – 347.
Коронавирус в Украине 18 марта
Для сравнения коронавирус в Украине 18 марта подтвердили у 1 504 076 человек. За сутки обнаружили 15 053 больных.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1092), Житомирской (1398), Львовской (1092), Одесской (997) и Хмельницкой (800) областях.
Количество летальных случаев в сутки достигло 267.