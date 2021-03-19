По состоянию на утро 19 марта в Украине подтвердили 1 519 926 случаев коронавирусной болезни. За сутки обнаружили еще 15 850 больных.

В частности, заболели 830 детей и 401 медработник.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 4 444 человека;

умерло – 262 человека ;

; выздоровели – 4 592 человека.

осуществлено тестирований за сутки – 115 274 (в том числе методом ПЦР — 53379, методом ИФА — 21241, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 40654).

За все время пандемии в Украине:

выздоровели – 1 248 782 человека;

умерло – 29 515 человек;

проведено ПЦР-тестов – 7 573 737.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1210), Львовской (1140), Киевской (1134), Харьковской (1085) и Винницкой (948) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки

м. Киев – 1 210;

Винницкая область – 948;

Волынская область – 348;

Днепропетровская область – 716;

Донецкая область – 671;

Житомирская область – 913;

Закарпатская – 546;

Запорожская область – 408;

Ивано-Франковская область – 506;

Киевская область – 1 134;

Кировоградская область – 158;

Луганская область – 147;

Львовская область – 1 140;

Николаевская область – 419;

Одесская область – 935;

Полтавская область – 543;

Ровенская область – 443;

Сумская область – 489;

Тернопольская область – 628;

Харьковская область – 1 085;

Херсонская область – 141;

Хмельницкая область – 855;

Черкасская область – 536;

Черновицкая область – 584;

Черниговская область – 347.

Коронавирус в Украине 18 марта

Для сравнения коронавирус в Украине 18 марта подтвердили у 1 504 076 человек. За сутки обнаружили 15 053 больных.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1092), Житомирской (1398), Львовской (1092), Одесской (997) и Хмельницкой (800) областях.

Количество летальных случаев в сутки достигло 267.