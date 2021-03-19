PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество
Анастасія Дячкіна |

СНБО рассмотрит возможность введения локдауна в Украине

СНБО планирует рассмотреть возможность введения жесткого карантина на свой территории Украины во время следующий заседаний.

коронавірус,карантин, маска

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга.

Он уточнил, что аппарат Совета национальной безопасности и обороны вынужден обращаться в органы местного самоуправления по поводу решения ситуации с карантином.

Читайте
Локдаун в Киеве: сработают ли ограничения в столице и регионах

Местные власти уже начали проводить заседания комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для рассмотрения вопроса усиления карантинных мер.

Ранее аедущий инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская высказалась за немедленное введение локдауна на всей территории Украины.

По ее словам, сегодня в тех городах, которые находятся в красной и оранжевой зонах или приближаются к ним, нужно вводить локдаун. Все развлекательные мероприятия следует отменить.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка