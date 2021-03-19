СНБО планирует рассмотреть возможность введения жесткого карантина на свой территории Украины во время следующий заседаний.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга.

Он уточнил, что аппарат Совета национальной безопасности и обороны вынужден обращаться в органы местного самоуправления по поводу решения ситуации с карантином.

Местные власти уже начали проводить заседания комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для рассмотрения вопроса усиления карантинных мер.

Ранее аедущий инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская высказалась за немедленное введение локдауна на всей территории Украины.

По ее словам, сегодня в тех городах, которые находятся в красной и оранжевой зонах или приближаются к ним, нужно вводить локдаун. Все развлекательные мероприятия следует отменить.