Суд оставил под стражей активиста Сергея Стерненко. Соответствующее решение приняла судья Приморского райсуда Одессы Лариса Ершова.

По ее мнению, жалобы Стерненко и его адвоката Андрея Писаренко удовлетворению не подлежат.

— В удовлетворении отказать… — зачитала она фрагмент из резолютивной части решения.

Адвокаты Стерненко отмечали, что его держат под стражей безосновательно. Так, подача апелляционной жалобы на приговор, в котором судья в частности изменил Стерненко меру пресечения с залога на содержание под стражей, останавливает вступление в законную силу и его исполнение.

В Приморском суде Одессы 23 февраля объявили приговор активисту Сергею Стерненко по делу о похищении человека.

Активиста признали виновным по трем статьям: разбой, незаконное лишение свободы и незаконное ношение огнестрельного оружия. Суд постановил взять под стражу Стерненко в зале суда и приговорил к семи годам и трем месяцам лишения свободы.

Также приговор предусматривает конфискацию половины имущества.