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Факты / Украина / Политика
Анастасія Дячкіна |

Суд оставил Сергея Стерненко под стражей

Суд оставил под стражей активиста Сергея Стерненко. Соответствующее решение приняла судья Приморского райсуда Одессы Лариса Ершова.

Сергій Стерненко

По ее мнению, жалобы Стерненко и его адвоката Андрея Писаренко удовлетворению не подлежат.

— В удовлетворении отказать… — зачитала она фрагмент из резолютивной части решения.

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Адвокаты Стерненко отмечали, что его держат под стражей безосновательно. Так, подача апелляционной жалобы на приговор, в котором судья в частности изменил Стерненко меру пресечения с залога на содержание под стражей, останавливает вступление в законную силу и его исполнение.

В Приморском суде Одессы 23 февраля объявили приговор активисту Сергею Стерненко по делу о похищении человека.

Активиста признали виновным по трем статьям: разбой, незаконное лишение свободы и незаконное ношение огнестрельного оружия. Суд постановил взять под стражу Стерненко в зале суда и приговорил к семи годам и трем месяцам лишения свободы.

Также приговор предусматривает конфискацию половины имущества.

Фото: УНИАН

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