Ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская высказалась за немедленное введение локдауна на всей территории Украины.

По ее словам, сегодня в тех городах, которые находятся в красной и оранжевой зонах или приближаются к ним, нужно вводить локдаун. Все развлекательные мероприятия следует отменить.

— Когда я смотрю на толпу на концертах, я сразу представляю, сколько людей может заболеть, и сразу же думаю, какое количество кислорода понадобится и где его взять. Нужны ограничительные меры, чтобы уменьшит количество новых случаев. Нагрузка еще останется, потому что сейчас лежат тяжелобольные, но еще будут подходить заболевшие и будут становиться более тяжелыми через некоторое время, — сказала Голубовская.

Инфекционист Ольга Голубовская подчеркнула, что локдаун стоит вводить по всей Украине, а не точечно. Она уточнила, что введение жесткого карантина в тех регионах, где ситуация критическая, не спасет от роста новых случаев, поскольку области, в которых сейчас ситуация спокойная, вспыхнут позже.

Кроме того, врач заявила, что решение о введении локдауна в Украине власти должны были принять еще вчера.

Карантин в Украине

Локдаун ввели в Киеве с 20 марта и во Львовской области с 19 марта из-за высокого уровня заболеваемости коронавирусом.

В столице карантинные ограничения будут действовать до 9 апреля. В это время будет запрещена работа ТЦ, развлекательных центров, учреждений культуры. Кроме того, запрет будет действовать на проведение массовых мероприятий, присутствие зрителей на спортивных соревнованиях.

Салоны красоты будут работать только по предварительной записи, а заведения общественного питания — навынос.

Во Львовской области жесткий карантин будет действовать до 29 марта.