В Киеве заполненность коек с больными Covid-19 составляет 74%

В Киеве заполненность коек в коммунальных медучреждениях по состоянию на 19 марта составляет более 74%.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

По его словам, за весь период пандемии коронавируса сейчас в Киеве наибольшее количество госпитализированных, в том числе и тяжелобольных, которые нуждаются в кислородной поддержке.

Всего в стационарах города лечатся 3 453 больных коронавирусом, из них 32 ребенка. 2 433 пациента в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 2 852 человека. Под аппаратами ИВЛ — 53 больных.

Также Кличко отметил, что на сегодня большинство больных коронавирусом — молодежь, а именно пациенты 30-40 лет.

— По сравнению с январем 2021 года в Киеве заболеваемость увеличилась почти в два раза. И продолжает расти. Летальность от вируса — в полтора раза. Только в последние дни фиксируют от 24 до 30 смертей каждый день, — сказал мэр Киева.

90% всех пациентов, которые сейчас попадают в больницы с коронавирусом нуждаются в кислородной поддержке.

Под аппаратами ИВЛ находятся вдвое больше людей. Два месяца назад около 25 больных нуждались аппаратов искусственной вентиляции легких, сейчас — 50.

— Чтобы приостановить такое стремительное распространение болезни, чтобы медицинская система не оказалась в коллапсе, мы были вынуждены принять решение о суровых противоэпидемических ограничениях. Поскольку, если этого не сделать, последствия могут быть катастрофическими, — подчеркнул Кличко.

Вакцинация в Украине

По состоянию на 19 марта в Украине прививки вакциной против коронавируса сделали 10 959 людям за сутки.

С начала кампании по вакцинации привито 92 714 человек, из них получили первую дозу — 92 713 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) — один человек.

Наибольшее количество прививок за 18 марта 2021 сделали в Киеве — 890 прививок, а за весь период прививочной кампании — в Донецкой области — 7 484 прививок.