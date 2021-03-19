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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

В Киевской области усиливают карантин с 21 марта — что не будет работать

Из-за резкого увеличения количества больных коронавирусом в Киевской области усиливают карантин.

маска

Соответствующее решение приняла Комиссия по ТЭБ и ЧС. Поэтому с 21 марта (воскресенья) по 9 апреля на территории Киевской области запрещено:

  • перевозить пассажиров в общественном транспорте в количестве большем, чем 50% мест для сидения;
  • работа ресторанов, баров, кафе, кроме доставки и выдачи заказов на вынос;
  • торговля непродовольственными товарами, кроме доставки;
  • работа торгово-развлекательных центров, рынков и ярмарок;
  • работа учреждений культуры, бассейнов, спортивных залов, проведение культурных массовых мероприятий;
  • проводить религиозные богослужения можно только если один человек находится на площади 10 кв. м;

Ученики всех школ области после весенних каникул будут учиться дистанционно. Но это не касается детских детских садов, специальных учебных заведений и учеников 1-4 классов.

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В то же время во время действия усиленного карантина в Киевской области будут работать продовольственные магазины, аптеки, зоомагазины, магазины бытовой химии. Но максимальное количество посетителей в помещении должно быть таким, чтобы один покупатель находился на 20 кв. м. в заведениях площадью более 200 кв. м.

Председатель Киевской ОГА Василий Володин отметил, что за минувшие сутки коронавирусом в Киевской области заболело рекордное количество людей — 1 134 жителя.

Накануне карантин усилили в Киеве. Жесткие ограничения в столице будут действовать с 20 марта по 9 апреля. Подробно о том, что не будет работать во время локдауна в Киеве — читайте в нашем материале.

Фото: Dreamstime

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