Из-за резкого увеличения количества больных коронавирусом в Киевской области усиливают карантин.

Соответствующее решение приняла Комиссия по ТЭБ и ЧС. Поэтому с 21 марта (воскресенья) по 9 апреля на территории Киевской области запрещено:

перевозить пассажиров в общественном транспорте в количестве большем, чем 50% мест для сидения;

работа ресторанов, баров, кафе, кроме доставки и выдачи заказов на вынос;

торговля непродовольственными товарами, кроме доставки;

работа торгово-развлекательных центров, рынков и ярмарок;

работа учреждений культуры, бассейнов, спортивных залов, проведение культурных массовых мероприятий;

проводить религиозные богослужения можно только если один человек находится на площади 10 кв. м;

Ученики всех школ области после весенних каникул будут учиться дистанционно. Но это не касается детских детских садов, специальных учебных заведений и учеников 1-4 классов.

В то же время во время действия усиленного карантина в Киевской области будут работать продовольственные магазины, аптеки, зоомагазины, магазины бытовой химии. Но максимальное количество посетителей в помещении должно быть таким, чтобы один покупатель находился на 20 кв. м. в заведениях площадью более 200 кв. м.

Председатель Киевской ОГА Василий Володин отметил, что за минувшие сутки коронавирусом в Киевской области заболело рекордное количество людей — 1 134 жителя.

Накануне карантин усилили в Киеве. Жесткие ограничения в столице будут действовать с 20 марта по 9 апреля. Подробно о том, что не будет работать во время локдауна в Киеве — читайте в нашем материале.