В Полтаве усиливают карантин 20 марта: список ограничений

Из-за напряженной ситуации относительно распространения коронавируса в Полтаве усиливают карантин, во время которого будет действовать ряд ограничений.

Ограничения в Полтаве усиливают с 20 марта в 00.00, которые будут действовать в течение двух недель, до 3 апреля включительно. Такое решение приняли на заседании 19 марта.

Что запрещено

посещение учебных заведений (кроме студентов 6 курса, интернов и учеников 1-4 классов, воспитанников учреждений дошкольного образования и специальных школ);

работа учреждений культуры;

массовые мероприятия;

работа ТРЦ, ночных клубов.

Такие меры внедряют за резкого ухудшения эпидемической ситуации в Полтавской области. За соблюдением ограничений, в частности, следить местная полиция.

Карантин в Украине

Коронавирус в Украине начинает все распространяться на территории государства. Уже почти десяток областей ввели суровые ограничения из-за распространения опасного вируса.

В частности с 20 марта в Киеве вводят жесткий карантин, во время которого будет запрещена работа развлекательных заведений, кафе, ресторанов, ТРЦ и ряда других организаций. Также вводят ограничения в работу общественного транспорта — в салоне автобуса или маршрутки должно быть заполнено лишь 50% мест.