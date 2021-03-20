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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

В Полтаве усиливают карантин 20 марта: список ограничений

Из-за напряженной ситуации относительно распространения коронавируса в Полтаве усиливают карантин, во время которого будет действовать ряд ограничений.

В Полтаве усиливают карантин 20 марта: список ограничений

Ограничения в Полтаве усиливают с 20 марта в 00.00, которые будут действовать в течение двух недель, до 3 апреля включительно. Такое решение приняли на заседании 19 марта.

Что запрещено

  • посещение учебных заведений (кроме студентов 6 курса, интернов и учеников 1-4 классов, воспитанников учреждений дошкольного образования и специальных школ);
  • работа учреждений культуры;
  • массовые мероприятия;
  • работа ТРЦ, ночных клубов.
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Такие меры внедряют за резкого ухудшения эпидемической ситуации в Полтавской области. За соблюдением ограничений, в частности, следить местная полиция.

Карантин в Украине

Коронавирус в Украине начинает все распространяться на территории государства. Уже почти десяток областей ввели суровые ограничения из-за распространения опасного вируса.

В частности с 20 марта в Киеве вводят жесткий карантин, во время которого будет запрещена работа развлекательных заведений, кафе, ресторанов, ТРЦ и ряда других организаций. Также вводят ограничения в работу общественного транспорта — в салоне автобуса или маршрутки должно быть заполнено лишь 50% мест.

Фото: Pexels

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