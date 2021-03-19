Украина перешла ко второму этапу вакцинации от Covid-19 — Степанов

Украина перешла ко второму этапу вакцинации от коронавируса. Поэтому уже со следующей недели начнут работать стационарные пункты прививки и начнется вакцинация семейных врачей.

Об этом во время часа вопросов к правительству сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

— На сегодня в Украине вакцинировано 92 713 человек. Медики и военные прививаются и дают пример своим коллегам и всем украинцам. В ближайшее время мы получим еще дополнительную партию вакцин. Это 1,5 млн доз AstraZeneka/Covishield, которые ожидают отправки в Украину от индийского Serum Institut, — отметил министр.

Также, по словам Максима Степанова, в Украине ожидают поставки вакцины Coronavac от производителя Sinovac Biotech. Кроме того, по предварительным договоренностям, в Украине ожидают поставку американской вакцины Novavax объемом 10 млн доз.

Накануне украинский ученый и глава Комиссии по биобезопасности и биозащите при СНБО Сергей Комиссаренко заявил, что темпы вакцинации от Covid-19, которые сейчас фиксируют в Украине, являются безрезультатными.

А чтобы предотвратить распространение коронавируса, нужно ежедневно вакцинировать минимум 100 тыс. человек.