Стоимость растаможки авто в Украине может уменьшиться на 30%

В течение следующих пяти лет в Украине может стать доступнее растаможка авто. Стоимость оформления легковых автомобилей уменьшится на 30%.

Это станет возможным благодаря внедрению новой модели растаможки, которую предложил Национальный совет реформ Украины на заседании 19 марта.

По новой схеме, процедура оформления транспортного средства можно будет провести в приложении Дія. Глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили рассказал, что система растаможки автоматизируется, что поможет избежать коррупции.

Кроме того, процесс не предусматривает участия таможенников.

— Есть формула — мы заходим в нашем смартфоне в приложение Дія, вводим параметры автомобиля и программа высчитывает, сколько надо заплатить.

Закон о растаможке авто

В феврале Верховная Рада Украины приняла закон об упрощении процедуры растаможки авто. Согласно документу, таможенное оформление не будет зависеть от стоимости транспортного средства.

Подробнее о положении закона о растаможке авто читайте на Фактах ICTV.