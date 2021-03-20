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Факты / Украина / Политика
Людмила Богданова |

Стоимость растаможки авто в Украине может уменьшиться на 30%

В течение следующих пяти лет в Украине может стать доступнее растаможка авто. Стоимость оформления легковых автомобилей уменьшится на 30%.

авто, розмитнення авто, євробляхи

Это станет возможным благодаря внедрению новой модели растаможки, которую предложил Национальный совет реформ Украины на заседании 19 марта.

По новой схеме, процедура оформления транспортного средства можно будет провести в приложении Дія. Глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили рассказал, что система растаможки автоматизируется, что поможет избежать коррупции.

Кроме того, процесс не предусматривает участия таможенников.

— Есть формула — мы заходим в нашем смартфоне в приложение Дія, вводим параметры автомобиля и программа высчитывает, сколько надо заплатить.

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Закон о растаможке авто

В феврале Верховная Рада Украины приняла закон об упрощении процедуры растаможки авто. Согласно документу, таможенное оформление не будет зависеть от стоимости транспортного средства.

Подробнее о положении закона о растаможке авто читайте на Фактах ICTV.

Источник: Офис президента

Фото: Depositphotos

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