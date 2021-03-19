Пленарное заседание Верховной Рады Украины 19 марта начнется традиционно в 10.00. На повестке дня у народных депутатов будет ряд законопроектов в первом и втором чтении.

В частности, заседание Рады начнется с часа вопросов к правительству о выполнении плана вакцинации населения Украины от коронавируса.

В первом чтении парламентарии рассмотрят изменения в закон о телевидении и радиовещании по противодействию информационной войне и изменения, касающиеся ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление декларации.

Во втором чтении народные депутаты будут голосовать за проекты законов об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины и исчислении времени в Украине.

Кроме того, парламент будет рассматривать законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины относительно отмены адвокатской монополии.

Порядок денний ВР 19 березня

Правки в Земельный кодекс

Верховная Рада с 16 марта рассматривает в повторном втором чтении законопроект №2194 о внесении изменений в Земельный кодекс и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений.

Документ касается передачи гражданам 10 млн га государственных земель.

Сложность принятия поправок в Земельный кодекс и законопроекта в целом заключается в том, что их очень большое количество — 3 128. Главы фракций пока не договорились об ускорении рассмотрения документа.