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Факты / Украина
Марія Степанюк |

Зеленский ввел в состав СНБО вице-премьера Федорова

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав Совета национальной безопасности вице-премьера — министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Михаил Федоров

Соответствующий указ №102/2021 Об изменении в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины появился на сайте главы страны в пятницу, 19 марта.

—Согласно ч. 4 ст. 107 Конституции Украины постановляю… ввести в персональный состав СНБО Украины Федорова Михаила Альбертовича — вице-премьер-министра Украины — министра цифровой трансформации Украины, — говорится в указе.

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

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СНБО создала Центр противодействия дезинформации

Центр противодействия дезинформации начал свою работу 16 марта 2021 года.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что благодаря этому, Украина сможет сопротивляться дезинформации со стороны Российской Федерации.

Источник: Офис президента

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