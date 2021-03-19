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Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

Шутки закончились: как в Киеве будут контролировать соблюдение карантина

С 19 марта в Киеве начинается жесткий карантин. За его соблюдением будут следить дополнительные 25 мобильных групп.

карантин в Україні

Заместитель мэра Киева Владимир Бондаренко в эфире одного из телеканалов рассказал о дополнительных мерах контроля за соблюдением карантина.

По его словам, будут привлекаться также подразделения Укртрансбезпекы, в усиленном режиме будет работать столичная полиция.

— Я считаю, что этого хватит для надлежащего контроля, — отметил Бондаренко.

Он не отрицает, что нарушения будут, но надеется, что их будет немного.

— Потому что в этом случае, я подчеркну, мы уже не шутим, поскольку на весах жизни людей, а больных в тяжелом состоянии скоро некуда будет класть, — сказал заместитель Кличко.

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Локдаун в Киеве начинается 20 марта и завершится 9 апреля. Сегодня столица попала в красную карантинную зону.

Полный перечень ограничений на время жесткого карантина в Киеве — на Фактах ICTV.

Источник: Україна 24

Фото: Depositphotos

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