С 19 марта в Киеве начинается жесткий карантин. За его соблюдением будут следить дополнительные 25 мобильных групп.

Заместитель мэра Киева Владимир Бондаренко в эфире одного из телеканалов рассказал о дополнительных мерах контроля за соблюдением карантина.

По его словам, будут привлекаться также подразделения Укртрансбезпекы, в усиленном режиме будет работать столичная полиция.

— Я считаю, что этого хватит для надлежащего контроля, — отметил Бондаренко.

Он не отрицает, что нарушения будут, но надеется, что их будет немного.

— Потому что в этом случае, я подчеркну, мы уже не шутим, поскольку на весах жизни людей, а больных в тяжелом состоянии скоро некуда будет класть, — сказал заместитель Кличко.

Читайте Когда школы Киева начинают прием в 1 класс и какие нужны документы

Локдаун в Киеве начинается 20 марта и завершится 9 апреля. Сегодня столица попала в красную карантинную зону.

Полный перечень ограничений на время жесткого карантина в Киеве — на Фактах ICTV.