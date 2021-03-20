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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубник |

Красных областей стало больше: в Украине обновили зоны карантина

По состоянию на 20 марта 2021 года в 12 областях Украины и Киеве превышена норма госпитализации пациентов с коронавирусом.

карантин в україні

В красную зону карантина вошли Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Одесская область и г. Киев.

В обновленном перечне оранжевой зоны — Винницкая, Донецкая, Днепропетровская, Киевская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая и Черкасская области.

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Остальные регионы пока в желтой зоне.

Карантин в Украине

С 24 февраля 2021 года в Украине действует модель адаптивного карантина.

адаптивний карантин - червоний рівень

Согласно ей, регионы из-за ситуации с коронавирусом относят в разные зоны — красную, оранжевую, желтую и зеленую.

Подробнее о карантине в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Минздрав

Фото: Pixabay

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