Аваков рассказал о подробностях восстановления санавиации

В апреле на постоянное дежурство во Львовской области заступает летная бригада Авиационной системы МВД, к осени такие пункты заработают по всей стране.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков. По его словам, Система авиационной безопасности МВД — это система, основанная на авиационном флоте.

Кроме летного состава, на таких пунктах постоянно дежурить медики.

— Уже с первого апреля во Львовском регионе (это 7 областей — Львовская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Волынская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая область) на постоянное дежурство заступает авиация МВД, а с первого мая такое же чередование вводим в Киевском регионе (Киевская Винницкая, Житомирская, Кировоградская, Полтавская, Сумская, Черниговская области и город Киев). Далее присоединятся Черкассы и восток страны, — отметил Аваков.

Кроме летного состава, на таких пунктах будут постоянно дежурить медики. Одна из основных задач такой системы — медицинская помощь, чтобы можно было доставить больного, команду врачей, орган для трансплантации. Система авиации МВД также будет помогать во время спасательных операций, тушения пожаров и отдельных военных задач.

— Сегодня мы впервые представляем карту, где именно будут располагаться 15 пунктов постоянного базирования нашей Системы авиационной безопасности. Это базовые точки расположения наших воздушных суден, дальше мы планируем распространить их присутствие на востоке Украины, где продолжаются горячие военные действия, — рассказал Аваков.

Он добавил, что на 15 точках будет дежурить летная бригада и бригада медиков, о чем они уже договорились с главой Министерства здравоохранения Максимом Степановым. Они будут в постоянной боевой готовности вылететь на выполнение задания.

Министр подчеркнул, что в МВД планируют начать работу системы этой весной из отдельных регионов, а уже осенью они будут работать по всей стране.

— На дежурство станет 57 вертолетов Airbus — Н145, большие Super Puma и маневровые Н125, а также отечественные Ми-8 и Ми-2. К этому количеству вертолетов добавляем самолеты Антонов и Diamond. Это будет целый вертолетный флот. Третий по величине и качеству авиафлот в Европе, — говорит Аваков.























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К слову, министр также заявил, что МВД в 2021 году запустит два масштабных проекта — систему аэромедицинской эвакуации и реформирования гидрометеорологической службы ДСНС.

Это даст возможность раннего выявления и прогнозирования опасных гидрометеорологических процессов, ураганного ветра, шквалов, смерчей, града, наводнений, гололеда дорожного покрытия, прогнозирования пожарной опасности.