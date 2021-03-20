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Факты / Украина
Ольга Тетеріна |

Карантин в Киеве и в Одесской области будет действовать с 23 марта

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение ввести с 23 марта красный уровень эпидемической опасности на территории г. Киев и Одесской области.

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Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в социальных сетях.

По его словам, с 00.00 23 марта 2021 г. Киев и Одесская область будет входить в красный уровень эпидемической опасности распространения Covid-19, поэтому на территориях будут действовать ограничительные противоэпидемические мероприятия.

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В красной зоне запрещается:

  • прием посетителей заведениями общепита и культуры;
  • проведение массовых, спортивных и других мероприятий;
  • прием посетителей в спортзалах, фитнес-клубах, бассейнах;
  • деятельность непродовольственных рынков;
  • посещение учебных заведений, кроме дошкольных заведений и младших классов;
  • совершение регулярных и нерегулярных транспортных перевозок (кроме транзитных перевозок).

Карантин в Киеве и в Одесской области будет действовать с 23 марта

В то же время разрешается работа транспорта и перевозки пассажиров:

  • легковыми автомобилями не более 5 человек (в том числе водитель) без учета детей;
  • служебным или арендованным автотранспортом в пределах количества сидячих мест при условии информировании Нацполиции о маршруте;
  • спецжелезнодорожными рейсами во внутреннем сообщении, согласованными с Минздравом и Мининфраструктуры;
  • спецжелезнодорожными рейсами в пригородном сообщении по согласованию с ОГА.

Коронавирус в Украине

В Украине за последний день 15 292 человека заболели коронавирус, в общем — 1 535 218. Из-за осложнений, которые вызвал коронавирус, умерли 260 человека. В то же время выздоровели — 5 190 пациентов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1 070), Львовской (1 180), Днепропетровской (1 104), Житомирской (1 082) и Одесской (1 037) областях.

Подробнее о коронавирус в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Олег Немчинов

Фото: Depositphotos

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