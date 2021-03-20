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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

1 070 случев за сутки: статистика заболеваемости Covid-19 в Киеве

По состоянию на утро 20 марта в Киеве за сутки выявлено 1 070 новых случаев коронавируса. Всего в столице Украины заболели 152 203 человека.

1 070 случев за сутки: статистика заболеваемости Covid-19 в Киеве

За сутки зафиксировано 19 летальных случая от вируса (всего 3 034 человека умерли). В больницы были госпитализированы 129 пациентов.

541 житель Киева смог преодолеть коронавирус, за все время пандемии 101 345 человек выздоровели от страшного заболевания.

Кто заболел:

  • 608 женщин в возрасте от 18 до 92 лет
  • 400 мужчин в возрасте от 19 до 90 лет
  • 41 девочка от 3 дней до 17 лет и 21 мальчик от 2 до 17 лет

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Деснянском (191), Дарницком (177) и в Оболонском (143).

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

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