По состоянию на утро 20 марта в Киеве за сутки выявлено 1 070 новых случаев коронавируса. Всего в столице Украины заболели 152 203 человека.

За сутки зафиксировано 19 летальных случая от вируса (всего 3 034 человека умерли). В больницы были госпитализированы 129 пациентов.

541 житель Киева смог преодолеть коронавирус, за все время пандемии 101 345 человек выздоровели от страшного заболевания.

Кто заболел:

608 женщин в возрасте от 18 до 92 лет

400 мужчин в возрасте от 19 до 90 лет

41 девочка от 3 дней до 17 лет и 21 мальчик от 2 до 17 лет

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Деснянском (191), Дарницком (177) и в Оболонском (143).

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: