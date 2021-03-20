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Факты / Украина / Общество
Наташа Тарчевська |

Критически не хватает врачей: мэр Львова Садовой о ситуации с коронавирусом

На фоне обострения ситуации с коронавирусом во Львове мэр Андрей Садовой заявил о критической нехватке медицинских работников.

Критически не хватает врачей: мэр Львова Садовой о ситуации с коронавирусом

Он отметил, что с диагнозом Covid-19 на Львовщине ежедневно госпитализируют 250-300 пациентов.

Мэр призвал медицинских работников со всей Украины присоединиться к спасению пациентов Львовщины, гарантируя достойную финансовую компенсацию.

— За последние сутки в больницы поступило рекордное количество — 338 человек. Делаем все необходимое, чтобы увеличить количество коек в городских и областных больницах. Нам критически не хватает врачей и других медицинских работников, поскольку именно они дают смысл всем кроватям.

В своем Facebook Андрей Садовой также добавил, что ради эффективной помощи больным необходимо объединяться.

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По состоянию на утро 20 марта коронавирус в Львовской области обнаружили у 92 420 человек. За последние сутки добавилось 1 180 случаев.

Коронавирус в Украине

За прошедшие сутки коронавирусом в Украине заболели еще 15 292 человека. Госпитализация понадобилась почти трети — 4 369 пациентам.

За минувшие сутки от Covid-осложнений умерло 260 человек, с начала пандемии — 29 775.

По состоянию на 20 марта в Украине зарегистрировано уже 1 535 218 случаев коронавируса.

Фото: УНИАН

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