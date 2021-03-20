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Факты / Украина
Євгенія Шапоренко |

На Донбассе погиб украинский военный

Боевики продолжают обстреливать украинских бойцов. В результате этого погиб один военнослужащий.

Донбас, ООС

В пресс-штабе ООС отметили, что было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток.

— Вблизи Водяного оккупанты открывали огонь из артиллерийских систем 122-го калибра, минометов 120 калибра, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, — отметили в пресс-штабе ООС.

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В результате обстрела один военнослужащий получил ранения несовместимые с жизнью.

Из стрелкового оружия противник обстрелял позиции наших защитников недалеко от населенного пункта Пищевик.

Обстрелы в зоне ООС

18 марта на Донбассе недалеко от населенного пункта Южное в результате прицельного обстрела украинских позиций погиб военный.

Украинский воин получил огнестрельное пулевое ранение. Ему оперативно оказали первую медицинскую помощь, но спасти его жизнь не удалось.

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