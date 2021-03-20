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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Усиление химической безопасности в Украине: Зеленский подписал указ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ по решению СНБО относительно усиления химической безопасности в стране.

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Согласно документу, в течение двух месяцев правительство должно создать специальную комиссию по вопросам химической безопасности и обращения с токсичными веществами.

В течение этого срока Кабмин должен сформировать перечень опасных веществ и лабораторий для их выявления, а также создать клинический токсикологический центр.

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Правительство должно разработать мероприятия на 2022-2030 годы относительно обязательств Украины по Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении.

Согласно документу, на территории государств-участников Конвенции должны запретить и ликвидировать все виды оружия массового уничтожения.

Санкции СНБО

СНБО ввел новые санкции против некоторых бывших украинских политиков, в частности против экс-президента Украины Виктора Януковича и премьер-министра Николая Азарова.

Под санкции СНБО попали и другие бывшие чиновники. В частности экс-генеральный прокурор Виктор Пшонка, экс-министр обороны Павел Лебедев и ряд других бывших политиков.

Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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