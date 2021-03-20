В Киеве Шевченковский районный суд наложил арест на целостный имущественный комплекс и 100% акций АО Мотор Сич.

Имущество передали в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) с обязательным определением управляющей компании, имеющей государственную форму собственности.

Служба безопасности Украины проводит досудебные расследования по Мотор Сичи по двум направлениям:

По диверсионной и подрывной деятельности в пользу РФ — ст. 14, 15, 111 и 113 УК Украины.

По преступлениях, предусмотренных ст. 209, 212, 233 и 364 УК Украины. Речь идет о возможных нарушениях законодательства при первичной приватизации и последующей незаконной концентрации акций.

— Речь идет не только о судьбе одного предприятия, а о том, насколько государство способно защитить собственные интересы. Ведь сохранение украинской Мотор Сичи — вопрос национальной безопасности, — отметил глава СБУ Иван Баканов.











Столичный суд наложил арест на все имущество Мотор Сичи / 3 фотографии

Мотор Сич — промышленный гигант, который занимается разработкой и производством авиационных и газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов. Речь идет как о гражданских, так и военных проектах.

11 марта на заседанииСНБО обсудила возвращения государству запорожского предприятия Мотор Сич.

Однако такой вариант не устраивает китайских инвесторов, которые хотят прибрать к рукам украинское предприятие. Представитель МИД Китая Чжао Лицзян отметил, что интересы китайских компаний должны быть защищены.

Кроме того, китайские инвесторы Мотор Сичи уже обратились в суд.