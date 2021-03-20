По состоянию на 20 марта в Украине от коронавируса вакцинировали 104 342 человека. За сутки привили 11 628 человек.
Первую дозу вакцины получили — 104 341 человек, а завершили вакцинацию (получили две дозы) — один человек.
Наибольшее количество прививок 19 марта сделали в г. Киеве — 1 050 прививок, а за весь период прививочной кампании — в Донецкой области — 8 104 прививки.
Статистика вакцинации:
- Винницкая область — 210 прививок;
- Волынская область — 270 прививок;
- Днепропетровская область — 820 прививок;
- Донецкая область — 620 прививок;
- Житомирская область — 160 прививок;
- Закарпатская область — 320 прививок;
- Запорожская область — 350 прививок;
- Ивано-Франковская область — 458 прививок;
- Киевская область — 820 прививок;
- Кировоградская область — 290 прививок;
- Луганская область — 250 прививок;
- Львовская область — 790 прививок;
- м. Киев — 1050 прививок;
- Николаевская область — 500 прививок;
- Одесская область — 390 прививок;
- Полтавская область — 480 прививок;
- Ровенская область — 360 прививок;
- Сумская область — 500 прививок;
- Тернопольская область — 560 прививок;
- Харьковская область — 420 прививок;
- Херсонская область — 530 прививок;
- Хмельницкая область — 400 прививок;
- Черновицкая область — 260 прививок;
- Черниговская область — 350 прививок;
- Черкасская область — 470 прививок.
19 марта сделали на 669 прививок больше, чем за предыдущие сутки. Вакцинацию осуществляли 210 мобильных бригад по иммунизации.
По состоянию на 19 марта в лист ожидания вакцинации от Covid-19 записались 297 742 человека.
Коронавирус в Украине
В Украине за последний день 15 292 человека заболели коронавирус, в общем — 1 535 218. Из-за осложнений, которые вызвал коронавирус, умерли 260 человека. В то же время выздоровели — 5 190 пациентов.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1 070), Львовской (1 180), Днепропетровской (1 104), Житомирской (1 082) и Одесской (1 037) областях.
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