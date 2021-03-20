По состоянию на 20 марта в Украине от коронавируса вакцинировали 104 342 человека. За сутки привили 11 628 человек.

Первую дозу вакцины получили — 104 341 человек, а завершили вакцинацию (получили две дозы) — один человек.

Наибольшее количество прививок 19 марта сделали в г. Киеве — 1 050 прививок, а за весь период прививочной кампании — в Донецкой области — 8 104 прививки.

Статистика вакцинации:

Винницкая область — 210 прививок;

Волынская область — 270 прививок;

Днепропетровская область — 820 прививок;

Донецкая область — 620 прививок;

Житомирская область — 160 прививок;

Закарпатская область — 320 прививок;

Запорожская область — 350 прививок;

Ивано-Франковская область — 458 прививок;

Киевская область — 820 прививок;

Кировоградская область — 290 прививок;

Луганская область — 250 прививок;

Львовская область — 790 прививок;

м. Киев — 1050 прививок;

Николаевская область — 500 прививок;

Одесская область — 390 прививок;

Полтавская область — 480 прививок;

Ровенская область — 360 прививок;

Сумская область — 500 прививок;

Тернопольская область — 560 прививок;

Харьковская область — 420 прививок;

Херсонская область — 530 прививок;

Хмельницкая область — 400 прививок;

Черновицкая область — 260 прививок;

Черниговская область — 350 прививок;

Черкасская область — 470 прививок.

19 марта сделали на 669 прививок больше, чем за предыдущие сутки. Вакцинацию осуществляли 210 мобильных бригад по иммунизации.

По состоянию на 19 марта в лист ожидания вакцинации от Covid-19 записались 297 742 человека.

Коронавирус в Украине

В Украине за последний день 15 292 человека заболели коронавирус, в общем — 1 535 218. Из-за осложнений, которые вызвал коронавирус, умерли 260 человека. В то же время выздоровели — 5 190 пациентов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1 070), Львовской (1 180), Днепропетровской (1 104), Житомирской (1 082) и Одесской (1 037) областях.

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