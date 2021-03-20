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Факты / Украина / Общество
Євгенія Шапоренко |

В Украине за сутки снова более 15 тыс. больных Covid-19 и 260 смертей

В Украине за последний сутки 15 292 человека заболели коронавирусом, всего — 1 535 218.

В Украине за сутки снова более 15 тыс. больных Covid-19 и 260 смертей

За последние сутки госпитализация понадобилась 4 369 пациентам.

Из-за осложнений, которые вызвал коронавирус, умерли 260 людей, всего — 29 775.

5 190 пациентов выздоровели за последний день, всего — 1 253 972.

За сутки в стране сделали 114 719 тестов (в частности методом ПЛР – 50 800, методом ИФА – 23 398, исследований экспрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 40 521).

  • г. Киев — 1 070 случаев;
  • Винницкая область — 823 случая;
  • Волынская область — 240 случаев;
  • Днепропетровская область — 1 104 случая;
  • Донецкая область — 583 случая;
  • Житомирская область — 1 082 случай;
  • Закарпатская — 366 случаев;
  • Запорожская область — 485 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 410 случаев;
  • Киевская область — 1 036 случаев;
  • Кировоградская область — 137 случаев;
  • Луганская область — 115 случаев;
  • Львовская область — 1 180 случаев;
  • Николаевская область — 408 случаев;
  • Одесская область — 1037 случаев;
  • Полтавская область — 400 случаев;
  • Ровенская область — 432 выпады;
  • Сумская область — 564 случая;
  • Тернопольская область — 598 случаев;
  • Харьковская область — 754 случая;
  • Херсонская область — 90 случаев;
  • Хмельницкая область — 871 случай;
  • Черкасская область — 582 случая;
  • Черновицкая область — 539 случаев;
  • Черниговская область — 386 случаев.

Коронавирус в Украине

Для сравнения коронавирус в Украине 19 марта подтвердили у 1 504 076 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 210), Львовской (1 140), Киевской (1 134), Харьковской (1 085) и Винницкой (948) областях.

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