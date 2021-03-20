В Украине за последний сутки 15 292 человека заболели коронавирусом, всего — 1 535 218.

За последние сутки госпитализация понадобилась 4 369 пациентам.

Из-за осложнений, которые вызвал коронавирус, умерли 260 людей, всего — 29 775.

5 190 пациентов выздоровели за последний день, всего — 1 253 972.

За сутки в стране сделали 114 719 тестов (в частности методом ПЛР – 50 800, методом ИФА – 23 398, исследований экспрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 40 521).

г. Киев — 1 070 случаев;

Винницкая область — 823 случая;

Волынская область — 240 случаев;

Днепропетровская область — 1 104 случая;

Донецкая область — 583 случая;

Житомирская область — 1 082 случай;

Закарпатская — 366 случаев;

Запорожская область — 485 случаев;

Ивано-Франковская область — 410 случаев;

Киевская область — 1 036 случаев;

Кировоградская область — 137 случаев;

Луганская область — 115 случаев;

Львовская область — 1 180 случаев;

Николаевская область — 408 случаев;

Одесская область — 1037 случаев;

Полтавская область — 400 случаев;

Ровенская область — 432 выпады;

Сумская область — 564 случая;

Тернопольская область — 598 случаев;

Харьковская область — 754 случая;

Херсонская область — 90 случаев;

Хмельницкая область — 871 случай;

Черкасская область — 582 случая;

Черновицкая область — 539 случаев;

Черниговская область — 386 случаев.

Коронавирус в Украине

Для сравнения коронавирус в Украине 19 марта подтвердили у 1 504 076 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 210), Львовской (1 140), Киевской (1 134), Харьковской (1 085) и Винницкой (948) областях.