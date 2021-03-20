В Украине за последний сутки 15 292 человека заболели коронавирусом, всего — 1 535 218.
За последние сутки госпитализация понадобилась 4 369 пациентам.
Из-за осложнений, которые вызвал коронавирус, умерли 260 людей, всего — 29 775.
5 190 пациентов выздоровели за последний день, всего — 1 253 972.
За сутки в стране сделали 114 719 тестов (в частности методом ПЛР – 50 800, методом ИФА – 23 398, исследований экспрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 40 521).
- г. Киев — 1 070 случаев;
- Винницкая область — 823 случая;
- Волынская область — 240 случаев;
- Днепропетровская область — 1 104 случая;
- Донецкая область — 583 случая;
- Житомирская область — 1 082 случай;
- Закарпатская — 366 случаев;
- Запорожская область — 485 случаев;
- Ивано-Франковская область — 410 случаев;
- Киевская область — 1 036 случаев;
- Кировоградская область — 137 случаев;
- Луганская область — 115 случаев;
- Львовская область — 1 180 случаев;
- Николаевская область — 408 случаев;
- Одесская область — 1037 случаев;
- Полтавская область — 400 случаев;
- Ровенская область — 432 выпады;
- Сумская область — 564 случая;
- Тернопольская область — 598 случаев;
- Харьковская область — 754 случая;
- Херсонская область — 90 случаев;
- Хмельницкая область — 871 случай;
- Черкасская область — 582 случая;
- Черновицкая область — 539 случаев;
- Черниговская область — 386 случаев.
Коронавирус в Украине
Для сравнения коронавирус в Украине 19 марта подтвердили у 1 504 076 человек.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 210), Львовской (1 140), Киевской (1 134), Харьковской (1 085) и Винницкой (948) областях.