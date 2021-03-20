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Факты / Украина
Ольга Тетеріна |

Зеленский продлил санкции против двух российских банков

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 11 марта 2021 года о продлении срока действия украинских санкций в отношении двух российских банков.

володимир зеленський

Соответствующий указ опубликовали на сайте Офиса президента.

— Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), — отметили в указе.

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Санкции ввели против финучреждений Сбербанк и Проминвестбанк. Контроль за выполнением решения возложен на секретаря СНБО Алексея Данилова. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Кроме того, президент ввел в действие решение СНБО от 19 марта О мерах по повышению уровня химической безопасности на территории Украины.

Своим решением СНБО признал недостаточно эффективной деятельность Кабинета министров по обеспечению проведения государственной политики в сфере управления химической безопасностью и обращения с химическими веществами.

11 марта секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Украина продолжила санкции против двух российских банков на три года.

Фото: Офис президента

Источник: Офис президента

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