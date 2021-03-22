Когда меняют паспорт в Украине

Паспорт гражданина — это главный документ в любой стране мира. Украина не является исключением. Сейчас у украинцев есть либо паспорт в форме книжки, либо ID-карта, которая начала действовать с 1 января 2017 года. И наше государство уверенными шагами идет к замене документов на электронные. Факты ICTV расскажут вам, когда нужно менять паспорт в Украине.
Когда нужно менять паспорт в Украине
Если раньше любой украинец в 16 лет получал паспорт в форме книжки и должен был обновлять там фото в возрасте 25 и 45 лет, то сейчас при достижении этого возраста ему нужно будет заменить документ на ID-паспорт.
Кроме того, такой электронный документ гражданина Украины имеет право получить ребенок, уже достигший 14-летнего возраста. Однако получить ID-паспорт могут не только украинцы, достигшие 14, 25 и 45 лет, а каждый желающий гражданин Украины может заменить обычный бумажный вариант на карточку.
Как выглядит ID-паспорт
Новый паспорт — это пластиковая карточка размером 8,5 и 5,4 см. На ней будет отображаться:
- фамилия, имя и отчество;
- пол;
- гражданство;
- дата и место рождения;
- фотография;
- подпись;
- собственный номер в едином реестре.
Какие документы нужны для смены паспорта
Если украинец достиг 14-летнего возраста и он впервые получает паспорт, то ему нужны следующие документы:
- справка о регистрации места проживания;
- свидетельство о рождении;
- оригинал и копия ИНН;
- оригиналы и копии паспортов обоих родителей.
Для того, чтобы сменить паспорт в случае смены фамилии, непригодности для использования или достижения 25 или 45 лет нужны:
- справка о регистрации места проживания;
- паспорт, подлежащий обмену;
- оригинал и копия ИНН;
- квитанция об уплате с мокрой печатью из банка, где вы указанные в качестве плательщика;
- оригинал и копия документа о браке или расторжении брака, если вы в нем находитесь/находились;
- оригинал и копия свидетельства о рождении детей, если они у вас есть;
- документ, подтверждающий смену фамилии, если вы сделали это ранее;
- справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица, если вы им являетесь.
Куда нужно обращаться для замены паспорта
Если вы впервые оформляете паспорт в форме ID-карты, то вам нужно со всеми необходимыми документами обращаться в подразделение ГМС по месту вашей регистрации. Если вам в будущем понадобится замена биометрического паспорта по тем или иным причинам, то вы обращаетесь в центры предоставления административных услуг или отдельные государственные предприятия.
Сколько ждать нового паспорта и срок его действия
Обычно нового паспорта нужно ждать не более 20 рабочих дней.
До 18 лет, если документ оформляется впервые, его делают бесплатно. В других случаях за это взимается плата в размере 279 грн.
Кроме того, украинцы, не достигшие 18 лет, получают паспорт сроком на четыре года старше — на 10 лет.