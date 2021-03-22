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Факты / Украина / Общество
Дарина Реготун |

Когда меняют паспорт в Украине

Паспорт гражданина — это главный документ в любой стране мира. Украина не является исключением. Сейчас у украинцев есть  либо паспорт в форме книжки, либо ID-карта, которая начала действовать с 1 января 2017 года. И наше государство уверенными шагами идет к замене документов на электронные. Факты ICTV расскажут вам, когда нужно менять паспорт в Украине.

біометричний паспорт

Когда нужно менять паспорт в Украине

Если раньше любой украинец в 16 лет получал паспорт в форме книжки и должен был обновлять там фото в возрасте 25 и 45 лет, то сейчас при достижении этого возраста ему нужно будет заменить документ на ID-паспорт.

Кроме того, такой электронный документ гражданина Украины имеет право получить ребенок, уже достигший 14-летнего возраста. Однако получить ID-паспорт могут не только украинцы, достигшие 14, 25 и 45 лет, а каждый желающий гражданин Украины может заменить обычный бумажный вариант на карточку.

Как выглядит ID-паспорт

Новый паспорт — это пластиковая карточка размером 8,5 и 5,4 см. На ней будет отображаться:

  • фамилия, имя и отчество;
  • пол;
  • гражданство;
  • дата и место рождения;
  • фотография;
  • подпись;
  • собственный номер в едином реестре.
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Какие документы нужны для смены паспорта

Если украинец достиг 14-летнего возраста и он впервые получает паспорт, то ему нужны следующие документы:

  • справка о регистрации места проживания;
  • свидетельство о рождении;
  • оригинал и копия ИНН;
  • оригиналы и копии паспортов обоих родителей.

Для того, чтобы сменить паспорт в случае смены фамилии, непригодности для использования или достижения 25 или 45 лет нужны:

  • справка о регистрации места проживания;
  • паспорт, подлежащий обмену;
  • оригинал и копия ИНН;
  • квитанция об уплате с мокрой печатью из банка, где вы указанные в качестве плательщика;
  • оригинал и копия документа о браке или расторжении брака, если вы в нем находитесь/находились;
  • оригинал и копия свидетельства о рождении детей, если они у вас есть;
  • документ, подтверждающий смену фамилии, если вы  сделали это ранее;
  • справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица, если вы им являетесь.
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Куда нужно обращаться для замены паспорта

Если вы впервые оформляете паспорт в форме ID-карты, то вам нужно со всеми необходимыми документами обращаться в подразделение ГМС по месту вашей регистрации. Если вам в будущем понадобится замена биометрического паспорта по тем или иным причинам, то вы обращаетесь в центры предоставления административных услуг или отдельные государственные предприятия.

Сколько ждать нового паспорта и срок его действия

Обычно нового паспорта нужно ждать не более 20 рабочих дней.

До 18 лет, если документ оформляется впервые, его делают бесплатно. В других случаях за это взимается плата в размере 279 грн.

Кроме того, украинцы, не достигшие 18 лет, получают паспорт сроком на четыре года старше — на 10 лет.

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