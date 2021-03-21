По состоянию на утро 21 марта в Киеве за сутки обнаружили 434 новых случая коронавируса. Всего в столице Украины заболели 152 637 человек.

За прошедшие сутки было зафиксировано 1 070 больных.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: