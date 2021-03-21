По состоянию на утро 21 марта уже 10 8309 украинцев вакцинировались от коронавируса. За сутки медики привили 3 968 человек.

Статистика вакцинации от коронавируса в Украине

В сутки наибольше человек привили в Киевской области — 550. За весь период лидером по количеству вакцинированных является Донецкая область. Там иммунизировали 8 244 человека.

Винницкая область — +40;

Волынская область — +100;

Днепропетровская область — +260;

Донецкая область — +140;

Житомирская область — +100;

Закарпатская область — +90;

Запорожская область — +60;

Ивано-Франковская область — +228;

Киевская область — +550;

Кировоградская область — +50;

Луганская область — +150;

Львовская область — +150;

м. Киев — +270;

Николаевская область — +120;

Одесская область — +30;

Полтавская область — +180;

Ровенская область — +160;

Сумская область — +130;

Тернопольская область — +120;

Харьковская область — +210;

Херсонская область — +250;

Хмельницкая область — + 160

Черновицкая область — +60;

Черниговская область — +110;

Черкасская область — +250.

Коронавирус в Украине

21 марта Минздрав Украины подтвердил 11 145 новых случаев коронавируса. За весь период пандемии заболели уже более 1,5 млн украинцев.

За сутки от осложнений Covid-19 умерли 166 пациентов. Подробнее, как распространяется коронавирус в Украине читайте на Фактах ICTV.