По состоянию на утро 21 марта уже 10 8309 украинцев вакцинировались от коронавируса. За сутки медики привили 3 968 человек.
Статистика вакцинации от коронавируса в Украине
В сутки наибольше человек привили в Киевской области — 550. За весь период лидером по количеству вакцинированных является Донецкая область. Там иммунизировали 8 244 человека.
- Винницкая область — +40;
- Волынская область — +100;
- Днепропетровская область — +260;
- Донецкая область — +140;
- Житомирская область — +100;
- Закарпатская область — +90;
- Запорожская область — +60;
- Ивано-Франковская область — +228;
- Киевская область — +550;
- Кировоградская область — +50;
- Луганская область — +150;
- Львовская область — +150;
- м. Киев — +270;
- Николаевская область — +120;
- Одесская область — +30;
- Полтавская область — +180;
- Ровенская область — +160;
- Сумская область — +130;
- Тернопольская область — +120;
- Харьковская область — +210;
- Херсонская область — +250;
- Хмельницкая область — + 160
- Черновицкая область — +60;
- Черниговская область — +110;
- Черкасская область — +250.
Коронавирус в Украине
21 марта Минздрав Украины подтвердил 11 145 новых случаев коронавируса. За весь период пандемии заболели уже более 1,5 млн украинцев.
За сутки от осложнений Covid-19 умерли 166 пациентов. Подробнее, как распространяется коронавирус в Украине читайте на Фактах ICTV.