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Факты / Украина / Общество
Людмила Богданова |

Более 108 тыс. украинцев вакцинировались от коронавируса — статистика

По состоянию на утро 21 марта уже 10 8309 украинцев вакцинировались от коронавируса. За сутки медики привили 3 968 человек.

вакцинація в Україні

Статистика вакцинации от коронавируса в Украине

В сутки наибольше человек привили в Киевской области — 550. За весь период лидером по количеству вакцинированных является Донецкая область. Там иммунизировали 8 244 человека.

  • Винницкая область — +40;
  • Волынская область — +100;
  • Днепропетровская область — +260;
  • Донецкая область — +140;
  • Житомирская область — +100;
  • Закарпатская область — +90;
  • Запорожская область — +60;
  • Ивано-Франковская область — +228;
  • Киевская область — +550;
  • Кировоградская область — +50;
  • Луганская область — +150;
  • Львовская область — +150;
  • м. Киев — +270;
  • Николаевская область — +120;
  • Одесская область — +30;
  • Полтавская область — +180;
  • Ровенская область — +160;
  • Сумская область — +130;
  • Тернопольская область — +120;
  • Харьковская область — +210;
  • Херсонская область — +250;
  • Хмельницкая область — + 160
  • Черновицкая область — +60;
  • Черниговская область — +110;
  • Черкасская область — +250.
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Коронавирус в Украине

21 марта Минздрав Украины подтвердил 11 145 новых случаев коронавируса. За весь период пандемии заболели уже более 1,5 млн украинцев.

За сутки от осложнений Covid-19 умерли 166 пациентов. Подробнее, как распространяется коронавирус в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Минздрав

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