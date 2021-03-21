Погода на 21 марта в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода 21 марта в Украине будет по-весеннему теплой и солнечной, однако ночью стоит ожидать заморозков.
Ветер юго-западный, его скорость достигнет 5-10 м/с.
Подробнее о погоде в Украине 21 марта — в материале Фактов ICTV.
На Востоке солнечно: дневная температура составит до 6°, ночью до -2°.
На Западе без осадков, во всех областях солнечно: дневная температура до 7°, ночью до -10°.
На Юге также солнечно, ночь будет теплой: синоптики прогнозируют, что днем термометры покажут до 8°, ночью до -1°.
На Севере облачно с прояснениями: днем местами до 6°, ночью местами до -5°.
В Центре во всех областях пройдут осадков, весь день будет мрачным: ночью до -5°, днем до 7°.
В Киеве синоптики прогнозируют до 6° днем, вечером столбик термометра опустится до -5°.
Погода в Украине в марте 2021
По данным украинских синоптиков, погода в марте 2021 будет теплее, чем обычно.
Средняя месячная температура в первом месяце весны составит от 0 до +6 градусов.
Отмечается, что этот показатель близок к средним многолетним значениям.