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Факты / Украина
Наташа Тарчевська |

Солнце и потепление: погода в Украине на 21 марта (КАРТА)

Погода 21 марта в Украине будет по-весеннему теплой и солнечной, однако ночью стоит ожидать заморозков.

прогноз погоди_погода

Ветер юго-западный, его скорость достигнет 5-10 м/с.

Подробнее о погоде в Украине 21 марта — в материале Фактов ICTV.

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На Востоке солнечно: дневная температура составит до 6°, ночью до -2°.

На Западе без осадков, во всех областях солнечно: дневная температура до 7°, ночью до -10°.

На Юге также солнечно, ночь будет теплой: синоптики прогнозируют, что днем ​​термометры покажут до 8°, ночью до -1°.

На Севере облачно с прояснениями: днем ​​местами до 6°, ночью местами до -5°.

В Центре во всех областях пройдут осадков, весь день будет мрачным: ночью до -5°, днем ​​до 7°.

В Киеве синоптики прогнозируют до 6° днем, вечером столбик термометра опустится до -5°.

Погода на 21 марта в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине в марте 2021

По данным украинских синоптиков, погода в марте 2021 будет теплее, чем обычно.

Средняя месячная температура в первом месяце весны составит от 0 до +6 градусов.

Отмечается, что этот показатель близок к средним многолетним значениям.

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