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Факты / Украина
Людмила Богданова |

В Николаеве усиливают карантин — что под запретом

В Николаеве из-за напряженной ситуации с распространением коронавируса усиливают карантинные мероприятия. В городе с 24 марта по 4 апреля будут действовать ограничения оранжевой зоны карантина, однако на область они не распространяются.

коронавірус, карантин, маска

Соответствующее решение 21 марта приняла Комиссия по ТЭБ и ЧС. Мэр Николаева сообщил, что город приближается к красной зоне.

Локдаун в Николаеве — что запрещено

  • Работа учреждений культуры и ТРЦ;
  • Проведение религиозных богослужений;
  • Организация массовых мероприятий;
  • Спортивные соревнования с участием зрителей.
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Салоны красоты и спортивные залы смогут работать при условии предварительной записи. Работа общепита ограничивается продажей еды только навынос.

Транспорт будет перевозить пассажиров с заполненностью мест для сидения на 50%. Детские сады останутся открытыми, а вот школы после каникул перейдут на дистанционное обучение.

Карантин в Украине

По состоянию на 21 марта в Украине красный уровень эпидемической опасности введен в Киеве, Киевской, Одесской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

В 13 областях установлен оранжевый уровень, а остальные регионы в желтой зоне. Подробнее, как проходит карантин в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Виталий Ким

Фото: Depositphotos

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