В Николаеве из-за напряженной ситуации с распространением коронавируса усиливают карантинные мероприятия. В городе с 24 марта по 4 апреля будут действовать ограничения оранжевой зоны карантина, однако на область они не распространяются.

Соответствующее решение 21 марта приняла Комиссия по ТЭБ и ЧС. Мэр Николаева сообщил, что город приближается к красной зоне.

Локдаун в Николаеве — что запрещено

Работа учреждений культуры и ТРЦ;

Проведение религиозных богослужений;

Организация массовых мероприятий;

Спортивные соревнования с участием зрителей.

Салоны красоты и спортивные залы смогут работать при условии предварительной записи. Работа общепита ограничивается продажей еды только навынос.

Транспорт будет перевозить пассажиров с заполненностью мест для сидения на 50%. Детские сады останутся открытыми, а вот школы после каникул перейдут на дистанционное обучение.

Карантин в Украине

По состоянию на 21 марта в Украине красный уровень эпидемической опасности введен в Киеве, Киевской, Одесской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

В 13 областях установлен оранжевый уровень, а остальные регионы в желтой зоне. Подробнее, как проходит карантин в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Виталий Ким